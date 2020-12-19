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Завершается большой автопробег экскурсией во Дворце Независимости
19.12.2020 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗавершается большой автопробег необычной экскурсией. В эти минуты неравнодушные к будущему своей страны белорусы посещают Дворец Независимости. Все двери открыты, можно зайти в каждый зал резиденции. И, конечно, узнать о том, где президент встречается с зарубежными журналистами, с какими политиками у него больше всего фото, какие из них самые любимые. Все подробности расскажем уже в "Панораме".
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Завершается большой автопробег необычной экскурсией. В эти минуты неравнодушные к будущему своей страны белорусы посещают Дворец Независимости. Все двери...
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