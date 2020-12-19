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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Завершается большой автопробег экскурсией во Дворце Независимости Завершается большой автопробег необычной экскурсией. В эти минуты неравнодушные к будущему своей страны белорусы посещают Дворец Независимости. Все двери...

Завершается большой автопробег необычной экскурсией. В эти минуты неравнодушные к будущему своей страны белорусы посещают Дворец Независимости. Все двери открыты, можно зайти в каждый зал резиденции. И, конечно, узнать о том, где президент встречается с зарубежными журналистами, с какими политиками у него больше всего фото, какие из них самые любимые. Все подробности расскажем уже в "Панораме".