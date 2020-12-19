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Акция "Горсть памяти" прошла в подмосковном парке "Патриот"
19.12.2020 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Капсулы с землей с братских захоронений советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны на территории Беларуси, сегодня доставили в подмосковный парк "Патриот". Торжественная церемония закладки состоялась возле главного храма Вооруженных сил России. С воинскими почестями под звуки оркестра латунные гильзы поместили в мемориальные плиты музейного комплекса "Дорога памяти". Его длина 1 418 шагов, именно столько дней и ночей длилась Великая Отечественная война.
Владимир Семашко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России: "Это знаковое событие. Мы должны помнить, что на алтарь Отечества мы каждого третьего белоруса положили. Мы должны своих детей и внуков воспитывать в таком духе, чтоб они не забывали свою героическую историю, тем более мы сильные народы, россияне и белорусы, мы умеем постоять за себя. Надо не только говорить, что мы сильные, надо быть реально сильными и в экономическом, и в военном плане".
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Капсулы с землей с братских захоронений советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны на территории Беларуси, сегодня доставили в подмосковный...
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