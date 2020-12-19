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Акция "Горсть памяти" прошла в подмосковном парке "Патриот"

19.12.2020 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Капсулы с землей с братских захоронений советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны на территории Беларуси, сегодня доставили в подмосковный парк "Патриот". Торжественная церемония закладки состоялась возле главного храма Вооруженных сил России. С воинскими почестями под звуки оркестра латунные гильзы поместили в мемориальные плиты музейного комплекса "Дорога памяти". Его длина 1 418 шагов, именно столько дней и ночей длилась Великая Отечественная война.

Владимир Семашко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России: "Это знаковое событие. Мы должны помнить, что на алтарь Отечества мы каждого третьего белоруса положили. Мы должны своих детей и внуков воспитывать в таком духе, чтоб они не забывали свою героическую историю, тем более мы сильные народы, россияне и белорусы, мы умеем постоять за себя. Надо не только говорить, что мы сильные, надо быть реально сильными и в экономическом, и в военном плане".

Юнус-Бек Евкуров, замминистра обороны России: "У нас огромное количество совместных учений как тактического, так и стратегического звена. Можно сказать, что силы спецопераций РБ и наши воздушно-десантные войска - побратимы, которые неразлучны. Все учения совместно проходят. Самое главное - совместное обучение в военных академиях, в том числе здесь, на территории военных вузов нашей страны, курсантов ВС РБ. Мы не чувствуем даже разницу, что мы относимся к разным ВС. Мы вместе работаем, как это было в советское время, и дай бог и дальше будем так работать".


Масштабная акция под названием "Горсть памяти" приурочена к 75-й годовщине Победы. В ее рамках земля с многочисленных мест захоронений советских воинов помещается в специальные контейнеры - солдатские кисеты. Их в свою очередь кладут в гильзы артиллерийских снарядов. Белорусская сторона уже передала музею 6 817 гильз с землей. Всего же в Беларуси насчитывается более 9 тысяч захоронений Великой Отечественной.

 
 
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Капсулы с землей с братских захоронений советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны на территории Беларуси, сегодня доставили в подмосковный...
 
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