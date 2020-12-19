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В Беларуси активно разворачивается предпраздничная торговля
19.12.2020 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
До Нового года две недели, в Беларуси активно разворачивается предпраздничная торговля. Крупные площадки - универмаги и центры - уже подготовились к праздникам. Организованы места по продаже елочных игрушек, украшений и сувениров. К тому же режим работы уже продлили 118 магазинов и 56 кафе и ресторанов. Вскоре к ним присоединятся и другие. Ведь эти декабрьские дни - время больших продаж и хорошей выручки. Как готовятся продавцы и производители новогоднего настроения - в сюжете Алины Лаппо.
Магазины готовы к встрече с покупателями. Чем будут удивлять? Расскажем сегодня в "Панораме".
Новогодние праздники стремительно приближаются. А в универмагах активно разворачивается предпраздничная торговля. К наплыву покупателей работники торговли начинают готовиться заранее, чтобы в последние дни уходящего года никто не остался без подарков. Торговые центры, кафе, магазины зазывают покупателей украшенными витринами, широким ассортиментом новогодних игрушек и традиционными рождественскими угощениями. Атмосфера праздника царит повсюду.
Запасаться новогодним ассортиментом предприятия концерна Беллегпрома начали уже с мая, чтобы к празднику все торговые сети и их покупатели были обеспечены товарами в полной мере. Сегодня выбор огромен - дизайнерское постельное белье, чулочно-носочные изделия с новогодней тематикой и совершенно новый товар - праздничные защитные маски, которые в этом году, несомненно, стали трендом.
Мониторинг цен на новогоднюю продукцию
Важно, чтобы товар был доступным для кошелька. Контроль за ценами на продукты повышенного спроса в эти декабрьские дни не только не останавливается, а даже усиливается. Но сами магазины, конечно же, заинтересованы больше продать. Поэтому объявляют акции и скидки, некоторые доходят до 70 %.
Новогодний шопинг
Время стремительно приближает зимние праздники. Вскоре зарядиться новогодним настроением можно будет на рождественских ярмарках и елочных базарах, которые откроются по всей стране уже со следующей недели.
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До Нового года две недели, в Беларуси активно разворачивается предпраздничная торговля. Крупные площадки - универмаги и центры - уже подготовились к праздникам....
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