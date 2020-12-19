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До Нового года две недели, в Беларуси активно разворачивается предпраздничная торговля. Крупные площадки - универмаги и центры - уже подготовились к праздникам. Организованы места по продаже елочных игрушек, украшений и сувениров. К тому же режим работы уже продлили 118 магазинов и 56 кафе и ресторанов. Вскоре к ним присоединятся и другие. Ведь эти декабрьские дни - время больших продаж и хорошей выручки. Как готовятся продавцы и производители новогоднего настроения - в сюжете Алины Лаппо.

Магазины готовы к встрече с покупателями. Чем будут удивлять? Расскажем сегодня в "Панораме".

Новогодние праздники стремительно приближаются. А в универмагах активно разворачивается предпраздничная торговля. К наплыву покупателей работники торговли начинают готовиться заранее, чтобы в последние дни уходящего года никто не остался без подарков. Торговые центры, кафе, магазины зазывают покупателей украшенными витринами, широким ассортиментом новогодних игрушек и традиционными рождественскими угощениями. Атмосфера праздника царит повсюду.



Уголок новогодней атмосферы появился в одном из столичных универмагов.. На полках с сувенирами главные символы наступающего года - сотни быков разных размеров и цветов. Здесь и 3 фотозоны, и 10 тысяч украшений, и более 30 видов елей на любой вкус и цвет. Кстати, в этом сезоне новогодние отделы заполнены товарами от белорусских производителей.

Валентина Врублевская, начальник отдела столичного универмага: "По традиции наш универмаг не остается в стороне в преддверии Нового года и Рождества. Мы одни из первых встретили наших покупателей новогодним убранством. С октября месяца у нас началась подготовка - это украшение торговых залов, украшение фасадов, украшение территорий, прилегающих к универмагу".

Запасаться новогодним ассортиментом предприятия концерна Беллегпрома начали уже с мая, чтобы к празднику все торговые сети и их покупатели были обеспечены товарами в полной мере. Сегодня выбор огромен - дизайнерское постельное белье, чулочно-носочные изделия с новогодней тематикой и совершенно новый товар - праздничные защитные маски, которые в этом году, несомненно, стали трендом.



Вадим Ламков, зампредседателя концерна "Беллегпром": "Наши предприятия работают над новогодней тематикой с весны. Конечно, всякий раз предлагаются по возможности какие-то находки и какие-то новые решения для того, чтобы заинтересовать покупателей. Не секрет ни для кого, что сейчас огромные предложения, огромная конкуренция на рынке и поэтому, чтобы нашим предприятиям нормально существовать, хорошо продавать свою продукцию, им нужно быть на острие покупательского спроса и находить новые неожиданные решения".



Мониторинг цен на новогоднюю продукцию

Важно, чтобы товар был доступным для кошелька. Контроль за ценами на продукты повышенного спроса в эти декабрьские дни не только не останавливается, а даже усиливается. Но сами магазины, конечно же, заинтересованы больше продать. Поэтому объявляют акции и скидки, некоторые доходят до 70 %.



Михаил Жигало, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "В праздничных и предпраздничных мероприятий министерством проведена работа по расширению ассортимента торговых объектов. Данный вопрос находится на контроле, также на контроле находится ценовая ситуация в целях предупреждения необоснованного роста цен на товары потенциально повышенного спроса в предновогодние праздники. К таким товарам, как правило, относятся шампанские вина, карнавальные костюмы и многое другое".

Новогодний шопинг

Время стремительно приближает зимние праздники. Вскоре зарядиться новогодним настроением можно будет на рождественских ярмарках и елочных базарах, которые откроются по всей стране уже со следующей недели.