|
У польского общества большие вопросы к стратегии страны в борьбе с COVID
19.12.2020 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧисло заражений и смертей, несмотря на действующие ограничения, неуклонно растет. В последние недели здесь регистрируют около 600 летальных исходов в день. Инфицированных COVID в стране почти миллион 200 тысяч. Власти приняли решение о введении общенационального карантина. Он стартует 28 декабря и продлится минимум до 17 января. Закроются все магазины, кроме продовольственных. Остановится работа предприятий сферы сервиса. А в новогоднюю ночь будет действовать строгий комендантский час - с 7 вечера до 6 утра. Нарушителям полиция будет выписывать штрафы. Бесполезные запреты возмущают людей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число заражений и смертей, несмотря на действующие ограничения, неуклонно растет. В последние недели здесь регистрируют около 600 летальных исходов в день....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)