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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У польского общества большие вопросы к стратегии страны в борьбе с COVID Число заражений и смертей, несмотря на действующие ограничения, неуклонно растет. В последние недели здесь регистрируют около 600 летальных исходов в день....

Число заражений и смертей, несмотря на действующие ограничения, неуклонно растет. В последние недели здесь регистрируют около 600 летальных исходов в день. Инфицированных COVID в стране почти миллион 200 тысяч. Власти приняли решение о введении общенационального карантина. Он стартует 28 декабря и продлится минимум до 17 января. Закроются все магазины, кроме продовольственных. Остановится работа предприятий сферы сервиса. А в новогоднюю ночь будет действовать строгий комендантский час - с 7 вечера до 6 утра. Нарушителям полиция будет выписывать штрафы. Бесполезные запреты возмущают людей.