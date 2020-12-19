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У польского общества большие вопросы к стратегии страны в борьбе с COVID

19.12.2020 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Число заражений и смертей, несмотря на действующие ограничения, неуклонно растет. В последние недели здесь регистрируют около 600 летальных исходов в день. Инфицированных COVID в стране почти миллион 200 тысяч. Власти приняли решение о введении общенационального карантина. Он стартует 28 декабря и продлится минимум до 17 января. Закроются все магазины, кроме продовольственных. Остановится работа предприятий сферы сервиса. А в новогоднюю ночь будет действовать строгий комендантский час - с 7 вечера до 6 утра. Нарушителям полиция будет выписывать штрафы. Бесполезные запреты возмущают людей.
 
 
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Число заражений и смертей, несмотря на действующие ограничения, неуклонно растет. В последние недели здесь регистрируют около 600 летальных исходов в день....
 
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