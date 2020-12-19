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Где принимаются важные для нашей страны решения? В какой обстановке проходят совещания с главами государств и правительств? Сегодня те, кому небезразлично будущее белорусов, снова выехали на патриотический автопробег "За единую Беларусь". Как это было? Казалось бы, время, чтобы позволить себе расслабиться, никуда не спешить, побыть с семьей, посетить музей или театр. Но участники республиканского марафона в последние месяцы выбирают другой сценарий. Колонна машин под государственными флагами буквально исколесила все регионы Беларуси, главное богатство которой в нашем единении. Конечно, странно, что кому-то в современном мире, в век гипертолерантности, приходится доказывать свою точку зрения.



Участники акции "За единую Беларусь" готовы отстаивать свою позицию, при этом не разрушать, а созидать и даже дарить радость другим. Доброй традицией истинных патриотов стала благотворительная акция. Заветные желания более 300 детишек, которые они загадали на Новый год, исполнятся благодаря этим людям. Сегодняшняя суббота в графике автопробега не исключение. Еще не взошло солнце, а у них время общего сбора. А финальной точкой маршрута стал Дворец Независимости, место политической силы нашей страны. Здесь не раз принимались важнейшие решения не только республиканского, но и мирового масштаба. Вместе с участниками автопробега по залам прошла и Ольга Медведь.



Пример филигранной работы белорусских мастеров и один из символов суверенитета нашей страны. Строение, где сплетены национальные духовные традиции и общегосударственные идеалы. А неповторимый белорусский орнамент так и обвивает каждый элемент, будто оберегая. Главную церемониальную площадку страны участники акции "За Беларусь" не раз проезжали мимо и наблюдали из окна своего авто. Сегодня же увидели Дворец Независимости изнутри.



На экскурсии в резиденции белорусского лидера две группы по полсотни человек. Все впервые. Дебютные фото на память в зале для торжественных церемоний. Здесь традиционно встречают почетных гостей. Именно этот антураж на самых известных кадрах важнейших политических событий. Здесь чествовали олимпийцев и лучших выпускников, пространство стало и декорациями к новогоднему и венскому балам.

Участники Акции "За единую Беларусь" посетили главные протокольные залы

Самые искренние эмоции вызывают протокольные помещения, ведь раньше участники видели их лишь на фотографиях и в новостных сюжетах. Например, знаменитый Зеленый зал - в прямом смысле миротворец международного значения. Здесь исторические 17 часов вели переговоры лидеры стран "нормандской четверки". Гости этого вечера смогли занять кресла глав России, Германии, Франции и Украины.



Заглянули и в любимый зал Александра Лукашенко - Каминный. Один из самых частых интерьеров для диалога с именитыми гостями и первыми персонами государств. Особый интерес, конечно, вызвал и Красный зал, в котором принимаются важнейшие правительственные решения.



Узнали, и где президент в скором времени запишет новогоднее обращение, где встречается с зарубежными журналистами, с какими политиками у него больше всего фото, какие из них самые любимые. Оценили подарки и сувениры дворца, а также картинную галерею, услышали истории, связанные как с деловыми диалогами на высоком уровне, так и неформальными встречами.







Внимание экскурсантов сегодня не только к назначению многочисленных холлов и залов, но и к деталям с этническим колоритом. Предметы декора во Дворце Независимости уникальны в своем роде и изготовлены по специальному заказу нашими мастерами.



Это уже не первый опыт публичных экскурсий во Дворце Независимости, традиции более 5 лет. За это время здесь побывали международные делегации и тысячи белорусов, представители самых разных сфер, отличившиеся профессионализмом и особыми успехами, которыми гордится государство. Участники автопробега не исключение, ведь это те, кто в непростые времена вступился за сохранение независимости нашего государства.



Маршрут автопробега - символ бесконечности в центре Минска

Сегодня маршрут участников - символ бесконечности. Перед посещением Дворца Независимости цифрой 8 по главным артериям нашей столицы проехала колонна машин с национальной символикой. Сбор у Лебяжьего, а дальше проспекты Независимости, Дзержинского, Партизанский, конечно, Победителей, внутреннее и внешнее кольцо.

"За единую Беларусь" с праздничным колоритом

В этот раз "За Беларусь" с праздничным колоритом. Новый год не за горами, это чувствуется по декору машин. Кроме национальной символики, мишура, гирлянды и даже целые композиции на капотах и крышах. Среди участников проходит конкурс на лучшее украшение авто. Всю следующую неделю вы можете проголосовать за понравившееся убранство экипажа в интернете.



Подарить праздник тем, кому не хватает родительского тепла

И, конечно, важно подарить праздник тем, кому не хватает родительского тепла. Подарки для ребят из детских домов и интернатов оставляли под специальной новогодней елкой добра несколько выходных подряд. Они найдут своих обладателей уже в ближайшую неделю.

Движение вперед за единство и процветание страны



На этом автопробег не остановит движение вперед за единство и процветание нашей страны. Участники патриотического марафона завтра поприветствуют военнослужащих в микрорайоне Уручье, а в следующие выходные отправятся в Осиповичи. Там военная реконструкция, выставка боевой техники и много познавательных рассказов из истории. Стать частью автопробега можете и вы. К слову, есть вероятность, что посещение Дворца Независимости единомышленниками акции "За Беларусь" продолжится и станет доброй традицией.