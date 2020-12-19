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Новая точка на карте автопробега "За единую Беларусь" - Дворец Независимости
19.12.2020 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Где принимаются важные для нашей страны решения? В какой обстановке проходят совещания с главами государств и правительств? Сегодня те, кому небезразлично будущее белорусов, снова выехали на патриотический автопробег "За единую Беларусь". Как это было? Казалось бы, время, чтобы позволить себе расслабиться, никуда не спешить, побыть с семьей, посетить музей или театр. Но участники республиканского марафона в последние месяцы выбирают другой сценарий. Колонна машин под государственными флагами буквально исколесила все регионы Беларуси, главное богатство которой в нашем единении. Конечно, странно, что кому-то в современном мире, в век гипертолерантности, приходится доказывать свою точку зрения.
Участники акции "За единую Беларусь" готовы отстаивать свою позицию, при этом не разрушать, а созидать и даже дарить радость другим. Доброй традицией истинных патриотов стала благотворительная акция. Заветные желания более 300 детишек, которые они загадали на Новый год, исполнятся благодаря этим людям. Сегодняшняя суббота в графике автопробега не исключение. Еще не взошло солнце, а у них время общего сбора. А финальной точкой маршрута стал Дворец Независимости, место политической силы нашей страны. Здесь не раз принимались важнейшие решения не только республиканского, но и мирового масштаба. Вместе с участниками автопробега по залам прошла и Ольга Медведь.
На экскурсии в резиденции белорусского лидера две группы по полсотни человек. Все впервые. Дебютные фото на память в зале для торжественных церемоний. Здесь традиционно встречают почетных гостей. Именно этот антураж на самых известных кадрах важнейших политических событий. Здесь чествовали олимпийцев и лучших выпускников, пространство стало и декорациями к новогоднему и венскому балам.
Участники Акции "За единую Беларусь" посетили главные протокольные залы
Самые искренние эмоции вызывают протокольные помещения, ведь раньше участники видели их лишь на фотографиях и в новостных сюжетах. Например, знаменитый Зеленый зал - в прямом смысле миротворец международного значения. Здесь исторические 17 часов вели переговоры лидеры стран "нормандской четверки". Гости этого вечера смогли занять кресла глав России, Германии, Франции и Украины.
Внимание экскурсантов сегодня не только к назначению многочисленных холлов и залов, но и к деталям с этническим колоритом. Предметы декора во Дворце Независимости уникальны в своем роде и изготовлены по специальному заказу нашими мастерами.
Это уже не первый опыт публичных экскурсий во Дворце Независимости, традиции более 5 лет. За это время здесь побывали международные делегации и тысячи белорусов, представители самых разных сфер, отличившиеся профессионализмом и особыми успехами, которыми гордится государство. Участники автопробега не исключение, ведь это те, кто в непростые времена вступился за сохранение независимости нашего государства.
Маршрут автопробега - символ бесконечности в центре Минска
Сегодня маршрут участников - символ бесконечности. Перед посещением Дворца Независимости цифрой 8 по главным артериям нашей столицы проехала колонна машин с национальной символикой. Сбор у Лебяжьего, а дальше проспекты Независимости, Дзержинского, Партизанский, конечно, Победителей, внутреннее и внешнее кольцо.
"За единую Беларусь" с праздничным колоритом
В этот раз "За Беларусь" с праздничным колоритом. Новый год не за горами, это чувствуется по декору машин. Кроме национальной символики, мишура, гирлянды и даже целые композиции на капотах и крышах. Среди участников проходит конкурс на лучшее украшение авто. Всю следующую неделю вы можете проголосовать за понравившееся убранство экипажа в интернете.
Подарить праздник тем, кому не хватает родительского тепла
И, конечно, важно подарить праздник тем, кому не хватает родительского тепла. Подарки для ребят из детских домов и интернатов оставляли под специальной новогодней елкой добра несколько выходных подряд. Они найдут своих обладателей уже в ближайшую неделю.
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