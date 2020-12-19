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Правда о "помощи" фондов
19.12.2020 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
И пока одни наши соотечественники прославляют Беларусь в мире, другие продолжают планомерную подлую работу против белорусов и своей Родины. Что парадоксально, явно не собираясь на эту родную землю возвращаться. Иначе как объяснить призывы к забастовкам, развалу предприятий и экономики, обещания поддержать материально? Вот только что это за поддержка? Понимание приходит уже сейчас, когда достоянием общественности становятся все новые и новые подробности кухни тех же фондов. Мало того что деньги увидели лишь считанные люди, и те, похоже, в качестве рекламы.
Так как я была ассистентом Стрижака, хочу заявить, что все скриншоты являются правдой. Все переписки, которые поступили в ТК, это правда. Подтверждаю, что Мотолько, Стрижак и Протосевич обсуждали побои, которые они хотят нанести Илье Бегуну. А также, что они слили его данные в общий чат. Также я подтверждаю, что некоторые Зверева, Роготко и другие обсуждали убийство Яровца. Я больше не хочу иметь никаких дел".
Как "заработать" на фондах
Мы уже давали в программе "Понятная политика" информацию одного из телеграм-каналов о том, как "заработать" на фондах, перекладывая деньги из одного кармана в другой и якобы оплачивая отели бежавшим белорусам.
Главное - реклама
Андрей Стрижак создавал фонды давно и упорно. Сейчас в них не запутается только ленивый. Фонд помощи бастующим, безработным, студентам, спортсменам... Помочь обещали всем "пострадавшим за убеждения". И некоторые суммы на так называемые счастливые кейсы действительно ушли. А далее риторика поменялась.
"Невероятная поддержка"
Поддерживать стали все больше продуктовыми наборами, которые "невероятные" уже пытаются продавать за полцены. Ну а что же фонды? Эти средства, собранные доверчивыми белорусами, продолжают уходить на оплату изысканных отелей, где проживают те самые люди, что призывают развалить экономику Беларуси.
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И пока одни наши соотечественники прославляют Беларусь в мире, другие продолжают планомерную подлую работу против белорусов и своей Родины. Что парадоксально,...
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