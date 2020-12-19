|
Достижения юных изобретателей из Костюковичей видны даже из космоса
20.12.2020 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Цифровизация затрагивает все больше сфер нашей страны. Высокие технологии будущего уже успешно внедрены в жизнь. Причем не только в промышленности, но и в социальных отраслях - медицине, образовании. И вот уже вчерашние школьники становятся изобретателями.
Робототехника в районной гимназии
Из одного такого набора можно собрать 3 робота, а то и больше. Но это, шутят, конструктор для первоклашек. Изучить язык программирования - вот главная цель.
Виктор Воробьев, учитель информатики Костюковичской районной гимназии: "Они уже к нам приходят, можно сказать, подготовленные. Они умеют собирать обыкновенные конструкторы. А здесь еще и приводят их в движение, устраивают баталии. Т.е. это увлекает".
Юные изобретатели из глубинки
Андрей Фирсов, учащийся 10 класса Костюковичской районной гимназии: "Я всегда задавался вопросом, а что же они такое заполняют? После того как я поинтересовался, оказалось, что они ведут учет питания. И в тот момент я задумался, как эту систему можно автоматизировать".
"Очень удобно, учителям не нужно носить талончики с утра. Мы уже видим, сколько у нас детей".
Цифровизация теперь в меню, говорят повара. А школьников уже не остановить. Восьмиклассник Владислав Беляков создал компьютерную игру и посвятил ее 75-летию Победы. Техника времен Великой Отечественной, история малой родины. В гимназии играют командами.
Арина Базанова, учащаяся 5 класса Костюковичской районной гимназии: "Благодаря этой игре я узнала, как называются самолеты, танки разные, когда освободили Костюковичский район, когда освободили Беларусь. Интересно".
Антонина Максимова, директор Костюковичской районной гимназии: "Мы сегодня являемся ресурсным центром, который может любую идею, идею наших учащихся и идею наших жителей города представить в виде проекта. Мы можем ее обработать, показать возможность, где реализовать. Но это только старт".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)