Достижения юных изобретателей из Костюковичей видны даже из космоса

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Цифровизация затрагивает все больше сфер нашей страны. Высокие технологии будущего уже успешно внедрены в жизнь. Причем не только в промышленности, но и в социальных отраслях - медицине, образовании. И вот уже вчерашние школьники становятся изобретателями.



Например, достижения юных дарований из Костюковичей видны даже из космоса. Андрей Ястребов отправился к их авторам.



Робототехника в районной гимназии



В кабинете робототехники Костюковичской районной гимназии всегда шумно - в клубе юных конструкторов уже с полсотни учащихся. Поэтому и день, когда можно с головой окунуться в сборку помощников человека, расписан буквально по часам.





Станислав Гавриков, учащийся 5-го класса Костюковичской районной гимназии: "Сейчас такие важные профессии, это сейчас нужно. Да и робототехника - это просто увлекательно. Сейчас я работаю, можно так сказать, с последующей моделью Ева-3. До этого я делал сортировщика цветов, которому давали большую груду предметов разного цвета и он сортировал их по цвету и размеру".



Из одного такого набора можно собрать 3 робота, а то и больше. Но это, шутят, конструктор для первоклашек. Изучить язык программирования - вот главная цель.









Виктор Воробьев, учитель информатики Костюковичской районной гимназии: "Они уже к нам приходят, можно сказать, подготовленные. Они умеют собирать обыкновенные конструкторы. А здесь еще и приводят их в движение, устраивают баталии. Т.е. это увлекает".



Юные изобретатели из глубинки



Настолько, что гимназисты стали и сами изобретать. И вот уже десятиклассник Андрей Фирсов упростил работу классным руководителям и поварам. Создал полезное приложение.



Андрей Фирсов, учащийся 10 класса Костюковичской районной гимназии: "Я всегда задавался вопросом, а что же они такое заполняют? После того как я поинтересовался, оказалось, что они ведут учет питания. И в тот момент я задумался, как эту систему можно автоматизировать".

"Очень удобно, учителям не нужно носить талончики с утра. Мы уже видим, сколько у нас детей".

Цифровизация теперь в меню, говорят повара. А школьников уже не остановить. Восьмиклассник Владислав Беляков создал компьютерную игру и посвятил ее 75-летию Победы. Техника времен Великой Отечественной, история малой родины. В гимназии играют командами.



Арина Базанова, учащаяся 5 класса Костюковичской районной гимназии: "Благодаря этой игре я узнала, как называются самолеты, танки разные, когда освободили Костюковичский район, когда освободили Беларусь. Интересно".





Антонина Максимова, директор Костюковичской районной гимназии: "Мы сегодня являемся ресурсным центром, который может любую идею, идею наших учащихся и идею наших жителей города представить в виде проекта. Мы можем ее обработать, показать возможность, где реализовать. Но это только старт".



Альтернативная энергетика в образовании

На уроках моделируют солнечные панели. Фактически на дровах научились заряжать мобильные телефоны. А эти достижения вообще видны из космоса.

Кстати, такое увлечение альтернативной энергетикой послужило стартом для нового важного проекта. Правда, чтобы увидеть его, нужно подняться на крышу.

Почти полторы сотни фотоэлектрических панелей мощностью свыше 35 Квт. Энергетическая безопасность гимназии. И еще один старт для новых проектов.