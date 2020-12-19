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Сергей Бочарников занял 27 место в гонке преследования

20.12.2020 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Еще ранее в гонке преследования соревновались мужчины. Из квартета стартовавших белорусов свою позицию смог улучшить лишь Сергей Бочарников. Самый опытный из сборной страны, стартовав 28-м, на финише был 27-м. При этом он допустил только 1 промах из 20 выстрелов. Антон Смольский - 33-я позиция, 4 промаха. Максим Воробей - 43 место и тоже 4 промаха. Роман Елетнов финишировал 57-м, допустив 8 неточных выстрелов.
 
 
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Еще ранее в гонке преследования соревновались мужчины. Из квартета стартовавших белорусов свою позицию смог улучшить лишь Сергей Бочарников. Самый опытный из ...
 
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