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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сергей Бочарников занял 27 место в гонке преследования Еще ранее в гонке преследования соревновались мужчины. Из квартета стартовавших белорусов свою позицию смог улучшить лишь Сергей Бочарников. Самый опытный из ...

Еще ранее в гонке преследования соревновались мужчины. Из квартета стартовавших белорусов свою позицию смог улучшить лишь Сергей Бочарников. Самый опытный из сборной страны, стартовав 28-м, на финише был 27-м. При этом он допустил только 1 промах из 20 выстрелов. Антон Смольский - 33-я позиция, 4 промаха. Максим Воробей - 43 место и тоже 4 промаха. Роман Елетнов финишировал 57-м, допустив 8 неточных выстрелов.