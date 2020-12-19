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В микрорайоне Лебяжий на «чаепитии» задержали трех мужчин и двух детей. Папу с дочками позже отпустили

20.12.2020 08:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 19 декабря читатели TUT.BY сообщили, что на чаепитие соседей в минский микрорайон Лебяжий приехало 2 микроавтобуса силовиков. Во дворе находилось примерно 25 жителей с детьми, символики у них, по словам местных, не было.

—  В итоге увезли папу с двумя маленькими девочками — 6 и 8 лет, мужчину без детей и еще одного папу, которого оторвали от коляски с восьмимесячным малышом. Коляска просто так и осталась стоять на улице и, судя по всему, позвонить жене не дали. рассказали TUT.BY очевидцы.

На видео, которое сняли местные жители, действительно видно, как в бус заводят мужчин с детьми.

Позже местные жители узнали, что их соседи находятся в Центральном РУВД. Папу с двумя девочками выпустили.

— У мужчины изъяли телефон, сказали, что будет суд, вызовут по повестке, — рассказала TUT.BY местная жительница Юлия.

Двух других задержанных мужчин, по данным Юлии, из РУВД не отпустили.

По ее словам, мероприятие в Лебяжьем «назвать чаепитием можно было лишь условно».

— Это место между двумя дворами, люди гуляли с детьми — и все. Люди в своем дворе. Никаких флагов не было. Что дальше будет? Если мужчинам в нашем микрорайоне нельзя вечером на улицу во двор выходить, то пусть это доведут до нас как-то, — говорит она.

TUT.BY обратился за комментарием по поводу случившегося в МВД, мы его опубликуем, как только получим.

 
 
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Вечером 19 декабря читатели TUT.BY сообщили, что на чаепитие соседей в минский микрорайон Лебяжий приехало 2 микроавтобуса силовиков. Во дворе находилось примерно 25...
 
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