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Украинские пограничники перехватили крупную партию контрабандных сигарет и медпрепаратов из Беларуси

20.12.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 19 декабря. Крупную партию контрабандных сигарет и медпрепаратов перехватили украинские пограничники. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Кошары в Волынской области.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, благодаря оперативной информации удалось выйти на след четырех мужчин, которые шли с грузом по лесополосе от границы. Увидев пограничников, они бросили товар и убежали.

В мешках находилось 2 тыс. пачек сигарет белорусского производства, более 17 тыс. таблеток, более 7 тыс. ампул, 270 флаконов и 42 упаковки различных лекарственных средств.

Поиск нарушителей продолжается.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 19 декабря. Крупную партию контрабандных сигарет и медпрепаратов перехватили украинские пограничники. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта...
 
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