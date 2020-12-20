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Детские утренники в Бресте пройдут без участия родителей

20.12.2020 08:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утренники в этом году пройдут по группам — в детских садах, по классам — в школах, без участия родителей, сообщает «Вечерний Брест» со ссылкой на главного санитарного врача Бреста и района Геннадия Радченко.


Фото: unsplash.com

Если местом проведения такого праздника станет актовый или музыкальный зал, а не помещение группы или класса, то следует предусмотреть интервал для проветривания и уборки помещения с помощью дезсредств между двумя классами, которые собираются один за другим.

«Внесены предложения учреждениям образования по мерам противодействия COVID-19 в период новогодних мероприятий. Одно из предложений — не проводить елки на городском, районном уровнях, мероприятия с участием детей из разных школ», — сообщил Геннадий Радченко.

 
Теги: Брест
 
 
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Предлагается не проводить елки на городском, районном уровнях, мероприятия с участием детей из разных школ.
 
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