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Что происходит в стране 20 декабря
20.12.2020 10:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня по прогнозам синоптиков температура выше климатической нормы. И хоть с утра туманы, для прогулок, например, жителям Сухарева, это не помеха. Что еще происходит в воскресенье, 20 декабря, — в нашем онлайне.
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Сегодня по прогнозам синоптиков температура выше климатической нормы. И хоть с утра туманы, для прогулок, например, жителям Сухарева, это не помеха. Что еще...
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