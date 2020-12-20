Что происходит 20 декабря в Беларуси

В воскресенье в Минске с 9 часов началось движение спецтехники по всему городу. Сегодня в Беларуси назначен марш «Народный трибунал».

С самого утра в столице начинается движение участников протеста.

Спецтехника утром в Минске

Колонна людей в Сухарево

Около МТЗ появилась колонна тракторов, под песню «Любимую не отдают» они направляются в Витебскую область.

«Исторический момент! Сегодня новенькие трактора МТЗ отправятся в агропромышленные организации Витебской области. Всего в регион поставят свыше 350 тракторов различных моделей. Отгрузка будет осуществляться из Минска, поселка Обчак и Сморгони.

До мест назначения техника (а это свыше 230 единиц), поедет не только своим ходом. Транспортирование тракторов будет осуществляться железнодорожным транспортом», - сообщается в телеграм-канале Витебского облисполкома.

(Обновляется)