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Сотня тракторов проехала по Минску. Что это было?

20.12.2020 11:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 20 декабря минчане увидели необычную картину: по улицам города двигались десятки тракторов. По заводскому району они ехали под музыку, на каждом тракторе был красно-зеленый флаг, колонну сопровождала машина ГАИ. Куда и зачем они ехали?


Фото: читатель TUT.BY

Это была торжественная передача тракторов, сообщает сайт МТЗ. Машины своим ходом отправились с завода на агропромышленные организации Витебской области.

Отгрузку тракторов планировали из Минска (100 единиц), поселка Обчак (74 единицы) и Сморгони (66 единиц). Первая колонна выдвинулась с проходной МТЗ в направлении трассы Минск-Витебск, вторая — по трассе Брест-Москва, третья — по трассе Сморгонь-Свирь. Во главе каждой из колонн ехали энергонасыщенные машины BELARUS-3522.

«Сделать передачу тракторов торжественной — наше совместное решение с Витебским облисполкомом. Тем более что одним из условий поставки в контрактах прописан самовывоз. День недели был выбран с учетом минимальной загрузки на республиканских трассах — все-таки для движения колонн в составе нескольких десятков единиц техники нужны определенные условия», — приводит сайт МТЗ слова генерального директора Виталия Вовка.

По сообщению завода, всего контрактами предусмотрена поставка 354 единиц техники, в том числе 70 энергонасыщенных тракторов, на общую сумму 42,8 миллиона рублей. Машины отправятся в адрес около 40 агропромышленных организаций области. Среди них — Глубокский молочноконсервный комбинат, Верхнедвинский МСЗ, Поставский молочный завод, Полоцкий молочный комбинат, Витебский мясокомбинат, Оршанский мясоконсервный комбинат. Оставшиеся после массовой отгрузки 20 декабря тракторы планируют доставить в Витебскую область до конца года.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Это была торжественная передача тракторов, сообщает сайт МТЗ. Машины отправились в адрес агропромышленных организаций Витебской области.
 
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