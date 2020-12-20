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Что происходит 20 декабря в Беларуси
20.12.2020 12:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В воскресенье в Минске с 9 часов началось движение спецтехники по всему городу. Сегодня в Беларуси назначен марш «Народный трибунал».
С самого утра в столице начинается движение участников протеста.
Спецтехника утром в Минске
Колонна людей в Сухарево
Около МТЗ появилась колонна тракторов, под песню «Любимую не отдают» они направляются в Витебскую область.
«Исторический момент! Сегодня новенькие трактора МТЗ отправятся в агропромышленные организации Витебской области. Всего в регион поставят свыше 350 тракторов различных моделей. Отгрузка будет осуществляться из Минска, поселка Обчак и Сморгони.
До мест назначения техника (а это свыше 230 единиц), поедет не только своим ходом. Транспортирование тракторов будет осуществляться железнодорожным транспортом», - сообщает TUT.BY со ссылкой на телеграм-канал Витебского облисполкома.
Тем временем люди сообщают, что в различных районах Минска дежурят силовики и автозаки: во дворах на Пушкинской, на проспекте Рокоссовского, в Лошице (возле "Гиппо"), на пересечении улиц Одоевского и Е. Полоцкой.
(Обновляется)
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В воскресенье в Минске с 9 часов началось движение спецтехники по всему городу. Сегодня в Беларуси назначен марш «Народный трибунал». С самого утра в столице...
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