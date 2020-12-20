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Куда звонить, если вы заболели. Номера кол-центров по COVID-19 в медучреждениях Витебской области

20.12.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не знаете, как поступить, почувствовав недомогание? Думаете, стоит ли идти в поликлинику или вызывать врача на дом? Публикуем номера кол-центров по COVID-19 в поликлиниках и больницах области. Специалисты выслушают и направят туда, где вам помогут.

Витебск

Городская центральная поликлиника: 8 029 192-02-18, 8029 192−01−95, 8029 192−01−59, 8029 192−01−14, 8 044 523-00-03, 8044 523−10−03, 8044 523−20−03 — с 8.00 до 20.00

Поликлиника № 1: 8 0212 61-96-66, 8 0212 66−58−55, 8 0212 66−77−28, 8 044 521-40-03, 8044 521−20−03, 8044 470−59−34, 8 029 192-40-16, 8029 192−40−18 — с 8.00 до 20.00

Поликлиника № 2: 8 0212 37-18-52; 8 029 192-38-80, 8029 192−37−70 — с 8.00 до 20.00

Поликлиника № 3: 8 0212 36-08-42, 8 0212 36−08−43, 8 0212 36−08−38, 8 0212 61−15−54, 8 025 999-87-89, 8025 999−87−81, 8025 999−87−82 — с 8.00 до 20.00

Поликлиника № 4: 8 0212 26-17-41 — с 8.00 до 12.00, с 14.00 до 18.00

Поликлиника № 5: 8 0212 37-35-90, 8 044 552-30-02, 8044 522−40−03, 8 029 192-40-37 — с 8.00 до 18.00

Поликлиника № 6: 8 0212 66-41-82, 8 033 340-39-49 — с 8.00 до 16.00

Поликлиника № 7: 8 0212 33-20-33, 8 029 515-00-45 — с 8.00 до 20.00

Орша

Больница № 1 имени Семашко: 8 0216 53-38-76 — круглосуточно

Больница № 3: 8 0216 55-14-50, 8 0216 55−20−34 — круглосуточно

Станция скорой неотложной медицинской помощи: 8 0216 51-34-41 — круглосуточно

Центральная поликлиника № 1: 8 0216 51-34-94 — с 8.00 до 17.00

Городская поликлиника № 2: 8 0216 54-23-03, 8 0216 54−23−40 — с 8.00 до 20.00

Полоцк

Центральная городская поликлиника: 8 0214 46-35-42, 8 029 290-28-78, 8029 390−51−16, 8029 563−07−70, 8 033 390-43-61 — в рабочие дни с 9.00 до 18.00, в выходные с 9.00 до 16.00

Детская поликлиника: 8 029 746-17-18 — в рабочие дни с 8.00 до 16.00, в субботу с 8.00 до 14.00.

 
Теги: Витебск
 
 
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Не знаете, как поступить, почувствовав недомогание? Думаете, стоит ли идти в поликлинику или вызывать врача на дом? Публикуем номера кол-центров по COVID-19 в...
 
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