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Органам государственной безопасности 103 года

20.12.2020 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

История органов госбезопасности насчитывает уже 103 года. В течение многих десятилетий праздник был известен как День чекиста. Важнейшими задачами КГБ были и остаются противодействие иностранным разведкам, защита конституционного строя, надежное функционирование правительственной связи. Сложнейшие стратегические задания решаются благодаря высокой ответственности, исключительной компетентности и личной безупречности сотрудников комитета.

 
 
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История органов госбезопасности насчитывает уже 103 года. В течение многих десятилетий праздник был известен как День чекиста. Важнейшими задачами КГБ были и...
 
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