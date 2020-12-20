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Марафон добрых дел "Наши дети". СК направил пациентам 3-й городской детской больницы сувениры
20.12.2020 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Подарки для самых маленьких. Пациенты 3-й городской детской больницы получили сувениры. В рамках благотворительного марафона добрых дел "Наши дети" Следственный комитет направил в клинику сладкие угощения и сувенирные подушки в виде быка - символа Нового года. Врачи также не остались без внимания - следователи передали медикам средства индивидуальной защиты.
Максим Очеретний, главврач 3-й городской детской клинической больницы г. Минска: "На протяжении многих лет у нас идет замечательный близкий контакт между детишками, которые находятся в больнице, и управлением. Традиционно подарки - вкусные, красивые. СИЗы сейчас востребованы медиками. То, что было подарено, будет очень хорошим подспорьем в нашей работе".
Впервые подобные мероприятия прошли без празднования и мини-концерта в связи с эпидситуацией в стране.
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Подарки для самых маленьких. Пациенты 3-й городской детской больницы получили сувениры. В рамках благотворительного марафона добрых дел "Наши дети" Следственный...
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