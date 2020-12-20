Беларусь сегодня отмечает День сотрудника органов госбезопасности

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С профессиональным праздником работников и ветеранов ведомства поздравил президент Александр Лукашенко.

Поздравление сотрудникам и ветеранам органов государственной безопасности





"Вы являетесь одной из основных опор государства в обеспечении его независимости, суверенитета и территориальной целостности. Успешное развитие страны, согласие и стабильность в обществе во многом зависят от вашей повседневной напряженной деятельности по борьбе с внешним военно-политическим давлением, международным терроризмом и экстремизмом, коррупцией, экономическими преступлениями”, - говорится в поздравлении.