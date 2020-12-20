ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске и других населенных пунктах белорусы вновь выходят на локальные воскресные акции протеста

20.12.2020 12:43 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 декабря. В Минске и других населенных пунктах в воскресенье люди выходят на традиционные акции сторонников перемен.

Пятое воскресенье подряд акции проходят в новом формате — участники собираются на локальные марши во дворах и районах.

В телеграм-каналах и соцсетях размещаются фото и видео прошедших утром в разных частях столицы локальных маршей и других акций: в Сухарево, Каменной Горке, военном городке Уручье, жилом комплексе "Минск Мир", на улицах Богдановича, Матусевича, Некрасова, Беды.

Акция прошла в Заславле под Минском.

Рано утром в столице также состоялась провластная акция, видеролики с которой размещены в телеграм-каналах. Большая колонна тракторов МТЗ под государственными красно-зелеными флагами выехала с территории предприятия и проехала по улицам города в направлении витебской трассы в сопровождении автомобилей ГАИ. Из динамиков звучали песни, которые обычно транслируются во время провластных акций, в том числе "Любимую не отдают".

Утром со стороны микрорайона Уручье в Минск въехала спецтехника, которую на проспекте Независимости встречали сторонники Александра Лукашенко. Сейчас спецтехника силовиков рассредоточена в районах города.

Как и в прошлое воскресенье, в Минске сегодня не закрыта ни одна станция метро и не отключен интернет.

Очередная воскресная акция сторонников перемен на этот раз называется "Марш народного трибунала". Это уже 19-й марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 20 декабря. В Минске и других населенных пунктах в воскресенье люди выходят на традиционные акции сторонников перемен. Пятое воскресенье подряд акции...
 
Новости дня
Новости общества
 
Куда звонить, если вы заболели. Номера кол-центров по COVID-19 в медучреждениях Витебской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика