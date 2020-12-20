Что происходит 20 декабря в Беларуси

В воскресенье в Минске с 9 часов началось движение спецтехники по всему городу. Сегодня в Беларуси проходит марш «Народный трибунал».

С самого утра в столице начинается движение участников протеста.

Спецтехника утром в Минске

Колонна людей в Сухарево

Около МТЗ появилась колонна тракторов, под песню «Любимую не отдают» они направляются в Витебскую область.

«Исторический момент! Сегодня новенькие трактора МТЗ отправятся в агропромышленные организации Витебской области. Всего в регион поставят свыше 350 тракторов различных моделей. Отгрузка будет осуществляться из Минска, поселка Обчак и Сморгони.

До мест назначения техника (а это свыше 230 единиц), поедет не только своим ходом. Транспортирование тракторов будет осуществляться железнодорожным транспортом», - сообщает TUT.BY со ссылкой на телеграм-канал Витебского облисполкома.

Тем временем люди сообщают, что в различных районах Минска дежурят силовики и автозаки: во дворах на Пушкинской, на проспекте Рокоссовского, в Лошице (возле "Гиппо"), на пересечении улиц Одоевского и Е. Полоцкой.

В микрорайоне Сокол

Тем временем сегодня инициатива BYPOL опубликовала список лиц, находящихся в разработке 3 управления ГУБОПиК в связи с участием в протестах.

Также стало известно, что Мисс Беларусь - 2008 и бывшая пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова вышла на свободу в Жодино. Она отбыла 42 суток ареста.

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