Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 декабря. На этот час правозащитникам известно о задержании около 20 участников воскресных акций в Минске и других населенных пунктах Беларуси. Список имен и фамилий задержанных публикует spring96.org .

Помимо столицы задержания зафиксированы в Борисове и Солигорске (Минская область), Гродно.

В Минске участников локальных маршей и прохожих силовики задерживали в разных частях города, в том числе возле кинотеатра "Аврора", в микрорайонах Каменная Горка и Новинки, на улицах Притыцкого, Филатова, Куйбышева, Кнорина.

Пятое воскресенье подряд акции сторонников перемен проходят в новом формате — люди собираются на локальные марши во дворах и районах Минска и других населенных пунктах страны.

В телеграм-каналах и соцсетях размещаются фото и видео прошедших в разных частях Минска локальных маршей, "прогулок", других акций: Уручье, Серебрянка (здесь сформировалась большая колонна), Восток, Грушевка, Веснянка, Масюковщина, Лебяжий, Юго-Запад, Чижовка, "Маяк Минска", Сухарево, Каменная Горка, Сокол, Новинки, военный городок Уручье, жилой комплекс "Минск Мир".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правозащитники сообщают о задержаниях участников акций в Минске, Борисове, Гродно?, Солигорске Минск, 20 декабря. На этот час правозащитникам известно о задержании около 20 участников воскресных акций в Минске и других населенных пунктах Беларуси. Список имен...

БелаПАН.