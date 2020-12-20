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Правозащитники сообщают о задержаниях участников акций в Минске, Борисове, Гродно?, Солигорске

20.12.2020 15:53 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 декабря. На этот час правозащитникам известно о задержании около 20 участников воскресных акций в Минске и других населенных пунктах Беларуси. Список имен и фамилий задержанных публикует spring96.org.

Помимо столицы задержания зафиксированы в Борисове и Солигорске (Минская область), Гродно.

В Минске участников локальных маршей и прохожих силовики задерживали в разных частях города, в том числе возле кинотеатра "Аврора", в микрорайонах Каменная Горка и Новинки, на улицах Притыцкого, Филатова, Куйбышева, Кнорина.

Пятое воскресенье подряд акции сторонников перемен проходят в новом формате — люди собираются на локальные марши во дворах и районах Минска и других населенных пунктах страны.

В телеграм-каналах и соцсетях размещаются фото и видео прошедших в разных частях Минска локальных маршей, "прогулок", других акций: Уручье, Серебрянка (здесь сформировалась большая колонна), Восток, Грушевка, Веснянка, Масюковщина, Лебяжий, Юго-Запад, Чижовка, "Маяк Минска", Сухарево, Каменная Горка, Сокол, Новинки, военный городок Уручье, жилой комплекс "Минск Мир".


БелаПАН.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минск, 20 декабря. На этот час правозащитникам известно о задержании около 20 участников воскресных акций в Минске и других населенных пунктах Беларуси. Список имен...
 
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