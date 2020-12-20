В Минске задержали более 20 человек. Фото и видео

Источник материала: Tut.by

Несколько человек задержали в воскресенье во время акций протеста в Минске, сообщила корреспонденту «Интерфакса» официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.



Задержание женщины в районе Золотая горка. Фото: @onlinerby

Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» сообщает имена 21 задержанного (по состоянию на 15.25). Обновляемый список — по ссылке .

Большинство из них — в Минске, также задержания были в Борисове, Солигорске, Гродно. По данным правозащитников, задержан сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун.

Волонтеры, которые ведут телеграм-канал «Списки Задержанных» опубликовали 34 фамилии. Проверить фамилию можно на сайте spiski.live .

В Минске несколько задержаний попали на фото и видео очевидцев.

Задержание в районе станции метро «Партизанская». Фото читателя TUT.BY

Если кого-то из ваших родных или знакомых задержали, то об этом можно сообщить «Вясне» в телеграме: @viasna_bot, @ViasnaSOS, @SOSViasna или по телефонам +375 44 734 45 51; +375 29 835 94 49; +375 17 377 55 40. Сообщить волонтерам о задержании можно через бот в телеграме @spiskov_net_bot.