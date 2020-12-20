|
В Минске задержали более 20 человек. Фото и видео
20.12.2020 16:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Несколько человек задержали в воскресенье во время акций протеста в Минске,
Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» сообщает имена 21 задержанного (по состоянию на 15.25). Обновляемый список —
Большинство из них — в Минске, также задержания были в Борисове, Солигорске, Гродно. По данным правозащитников, задержан сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун.
Волонтеры, которые ведут телеграм-канал «Списки Задержанных»
В Минске несколько задержаний попали на фото и видео очевидцев.
Если кого-то из ваших родных или знакомых задержали, то об этом можно сообщить «Вясне» в телеграме: @viasna_bot, @ViasnaSOS, @SOSViasna или по телефонам +375 44 734 45 51; +375 29 835 94 49; +375 17 377 55 40. Сообщить волонтерам о задержании можно через бот в телеграме @spiskov_net_bot.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске несколько задержаний попали на фото и видео очевидцев.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)