Грунтовые улицы исчезнут в Минске к 2022 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 дек – Sputnik. Предприятие "Горремавтодор" планирует к 2022 году покрыть асфальтом оставшиеся в Минске "грунтовки", рассказал заместитель гендиректора предприятия Владимир Латушкин, его слова приводит агентство " Минск-Новости ".

"Планируем за ближайшие год-два полностью избавиться от грунтовых улиц в Минске", – пояснил он.

По словам Латушкина, в этом году в столице было усовершенствовано покрытие примерно на 20 таких улицах, на 2021-й намечена укладка асфальтобетонного покрытия еще на десяти объектах.

Он также рассказал, что в Минске появилось цементобетонное покрытие улиц – в районе строящегося жилого комплекса "Минск Мир" и на Михайловской.

"Этот материал более долговечен, может служить 20–25 лет, в то время как асфальтобетон – 8–10 лет. Но есть и нюансы: цементобетон требует большего ухода, он боится суровых зим, дороже в ремонте", – подчеркнул Латушкин.

Представитель Горремавтодора также проанонсировал, что в следующем году начнется работа по созданию транспортного хаба в районе станции метро "Могилевская".

"Там очень сложный участок, поскольку это довольно загруженный выезд из города – в одном месте и конечная станция метро, и городской общественный транспорт, и пригородный, и междугородний. Эти потоки будем разводить", – отметил Латушкин.