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Грунтовые улицы исчезнут в Минске к 2022 году
20.12.2020 16:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 дек – Sputnik. Предприятие "Горремавтодор" планирует к 2022 году покрыть асфальтом оставшиеся в Минске "грунтовки", рассказал заместитель гендиректора предприятия Владимир Латушкин, его слова приводит агентство "
© Sputnik / Павел Вур
"Планируем за ближайшие год-два полностью избавиться от грунтовых улиц в Минске", – пояснил он.
По словам Латушкина, в этом году в столице было усовершенствовано покрытие примерно на 20 таких улицах, на 2021-й намечена укладка асфальтобетонного покрытия еще на десяти объектах.
Он также рассказал, что в Минске появилось цементобетонное покрытие улиц – в районе строящегося жилого комплекса "Минск Мир" и на Михайловской.
"Этот материал более долговечен, может служить 20–25 лет, в то время как асфальтобетон – 8–10 лет. Но есть и нюансы: цементобетон требует большего ухода, он боится суровых зим, дороже в ремонте", – подчеркнул Латушкин.
Представитель Горремавтодора также проанонсировал, что в следующем году начнется работа по созданию транспортного хаба в районе станции метро "Могилевская".
"Там очень сложный участок, поскольку это довольно загруженный выезд из города – в одном месте и конечная станция метро, и городской общественный транспорт, и пригородный, и междугородний. Эти потоки будем разводить", – отметил Латушкин.
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В 2020-м дорожники усовершенствовали покрытие на 20 улицах, а в 2021-м запланировали укладку асфальта еще на десяти объектах.
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