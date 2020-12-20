Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Земляне 21 декабря смогут увидеть Великое соединение Юпитера и Сатурна Так астрономы называют момент визуального сближения небесных тел при наблюдении с Земли. Между планетами в этот день будет расстояние в 750 миллионов километров. ...

Так астрономы называют момент визуального сближения небесных тел при наблюдении с Земли. Между планетами в этот день будет расстояние в 750 миллионов километров.Крупнейшие планеты Солнечной системы так сблизятся на небосводе, что невооруженным глазом будут восприниматься как единая звезда.В телескоп можно будет разглядеть кольца Сатурна, атмосферные пояса планет и их спутники.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите