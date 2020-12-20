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Земляне 21 декабря смогут увидеть Великое соединение Юпитера и Сатурна
20.12.2020 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТак астрономы называют момент визуального сближения небесных тел при наблюдении с Земли. Между планетами в этот день будет расстояние в 750 миллионов километров.
Крупнейшие планеты Солнечной системы так сблизятся на небосводе, что невооруженным глазом будут восприниматься как единая звезда.
В телескоп можно будет разглядеть кольца Сатурна, атмосферные пояса планет и их спутники.
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Так астрономы называют момент визуального сближения небесных тел при наблюдении с Земли. Между планетами в этот день будет расстояние в 750 миллионов километров. ...
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