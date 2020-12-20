ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Земляне 21 декабря смогут увидеть Великое соединение Юпитера и Сатурна

20.12.2020 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Так астрономы называют момент визуального сближения небесных тел при наблюдении с Земли. Между планетами в этот день будет расстояние в 750 миллионов километров.

Крупнейшие планеты Солнечной системы так сблизятся на небосводе, что невооруженным глазом будут восприниматься как единая звезда.

В телескоп можно будет разглядеть кольца Сатурна, атмосферные пояса планет и их спутники.
Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так астрономы называют момент визуального сближения небесных тел при наблюдении с Земли. Между планетами в этот день будет расстояние в 750 миллионов километров. ...
 
Новости дня
Новости общества
 
Трикотажные "платья" для деревьев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика