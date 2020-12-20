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Предпраздничный Борисов удивляет горожан не только огромной елью, которая традиционно разместилась в центре города. Старые клены возле Центральной борисовской библиотеки имени Колодеева - в ярких вязаных убранствах, созданных руками сотрудниц книжного учреждения. Трикотажные "платья" выполнены в новомодном направлении ярнбомбинг. Также его называют вязаным граффити, уличным вязанием и даже скульптурой из пряжи. К слову, ярнбомбинг борисовские библиотекари практикуют уже третий год.



Наталья Шатерко, заведующая читальными залами Борисовской центральной районной библиотеки им. И. Х. Колодеева: "Первый год это было - ходили-смотрели не просто читатели, а все прохожие и удивлялись, нравилось. У всех вызывало это интерес. А у нас это призыв к творчеству, потому что таким образом можно дома украсить. Свои деревья рядом, кто-то украшает машины. Фантазия безгранична".

Яркими цветами своих изделий рукодельницы компенсируют небогатые краски зимы. Творческими экспериментами в стиле ярнбомбинг борисовские мастерицы создают горожанам праздничное настроение и так своеобразно поздравляют с наступающим Новым годом!