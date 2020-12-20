МТЗ сегодня поставил около 250 тракторов в Витебскую область

Источник материала: БT

Задел на будущий сельскохозяйственный год. МТЗ сегодня поставил около 250 тракторов на север страны. Всего же в Витебскую область, согласно контракту, в декабре отгрузят более 350 единиц техники, в том числе и 70 энергонасыщенных тракторов.



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Рекордная поставка тракторов в Витебскую область

В рамках сотрудничества с регионами это рекордная поставка техники за один месяц. И впервые так массово - а это около 250 тракторов - своим ходом отправились на север страны . Самая большая колонна выдвинулась из столицы.



А еще две - из поселка Обчак и Сморгони. Своеобразный агропробег новой техники проходит по трассам Минск - Витебск, Брест - Москва и Сморгонь - Свирь. День поставки выбран с учетом минимальной загрузки республиканских дорог.



Виталий Вовк, генеральный директор ОАО "МТЗ": "Самая главная задача - чтобы тракторист, оператор имел лучшие условия работы для своего тяжелого труда. Это самое главное сегодня для нас, тракторозаводцев. Чтобы нашу технику любили не только из-за того, что она простая и относительно дешевая, чтобы она была комфортна и хороша".



Игорь Сергеенко, глава Администрации президента Беларуси: "И то, что сегодня своеобразная встреча разных поколений - и тракторозаводчан, и аграриев Витебской области - это просто здорово. Понимаете, сегодня много говорят о патриотизме, о единстве - вот самый настоящий патриотизм. Вот эта техника, которая ушла с разных точек на Витебщину, и те люди, которые ее получили, которые будут на ней работать во имя своей страны, своей семьи. Это конкретный патриотизм - любовь к своему делу, к своей Родине".







Мощная техника усилит автопарк около 40 агропромышленных предприятий - в Витебске, Глубоком, Верхнедвинске, Полоцке, Поставах и Орше.



Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Модернизация идет планово. Это дает возможность не стоять на месте, а развиваться агропромышленному комплексу. В целом в стране 86,5 % всей нашей белорусской техники. Что касается МТЗ - 96% тракторов в нашем АПК".



Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома: "Сельскохозяйственный год закончен - календарный не закончен. И мы уже думаем, как обеспечить себя техникой, нужно заготовить удобрения, подготовить семена. Мы эту технику концентрируем в наших основных интеграционных структурах. А самое главное - что работать на ней будут молодые ребята".



Всего, согласно контракту, на декабрь запланирована отгрузка более 350 стальных машин.



Оставшуюся технику северный регион получит в ближайшие дни. Всего же только за 11 месяцев этого года МТЗ в нашей стране реализовал более 1,5 тысяч тракторов. Вскоре ожидается поставка и в Могилевскую область.