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Центр помощи детям с аутизмом откроют в Бресте. Там будут помогать малышам с расстройством психического и психологического развития и их родителям. Работа будет направлена на то, чтобы помочь особенным детям социализироваться. Учреждение построят в здании старого детского сада в центре города. После реконструкции там появятся сенсорная комната, специальные тренажеры и мебель, кабинеты арт-терапевта, дефектолога и другие. Кроме этого, возведут пандусы и лифты-подъемники. Проводить занятия с детьми будут квалифицированные педагоги, которые прошли стажировку в Европе.



Татьяна Савич, начальник управления по образованию Администрации Ленинского района г. Бреста: "Проект предполагает два направления. Первое направление - это так называемая мягкая сторона - обучение специалистов работе с детьми, имеющими диагноз "аутизм" либо схожие нарушения, проведение семинаров. И вторая часть - так называемая инфраструктурная. По итогам реализации проекта должен быть создан центр по оказанию помощи детям с аутизмом".

Открыть центр планируют в следующем году в ноябре. Отметим, в Брестской области такой объект появится впервые.