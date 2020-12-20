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Центр помощи детям с аутизмом откроют в Бресте
20.12.2020 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Центр помощи детям с аутизмом откроют в Бресте. Там будут помогать малышам с расстройством психического и психологического развития и их родителям. Работа будет направлена на то, чтобы помочь особенным детям социализироваться. Учреждение построят в здании старого детского сада в центре города. После реконструкции там появятся сенсорная комната, специальные тренажеры и мебель, кабинеты арт-терапевта, дефектолога и другие. Кроме этого, возведут пандусы и лифты-подъемники. Проводить занятия с детьми будут квалифицированные педагоги, которые прошли стажировку в Европе.
Открыть центр планируют в следующем году в ноябре. Отметим, в Брестской области такой объект появится впервые.
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Центр помощи детям с аутизмом откроют в Бресте. Там будут помогать малышам с расстройством психического и психологического развития и их родителям. Работа будет...
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