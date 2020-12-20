История елочных украшений прошлого века на выставке ретро-игрушек

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История елочных украшений прошлого века! Выставка ретро-игрушек украсит новогодние праздники в Борисове. Арт-галерея Центральной районной библиотеки представляет около 200 экспонатов праздничной тематики: стеклянные фигурки животных и шары, самые первые в СССР электрические фонарики и более сотни ангелов, собранных в разных странах мира. Предметы для выставки предоставили местные коллекционеры. Самой старинной игрушке в этих витринах почти век.



Людмила Тиханович - куратор выставки, сотрудник Борисовской центральной районной библиотеки им. И. Х. Колодеева: "По выставке можно проследить историю игрушки прошлого век - из каких материалов делалась, какая тематика и, конечно же, истории личные, и хочется, чтобы в доме каждого из нас была игрушка с историей. потому что это частичка волшебства, в которое нам так хочется верить под Новый год".

Кроме демонстрации елочных украшений, на выставке предлагают тематический экскурс-рассказ по истории игрушки. Это повествование о первой бумажной Вифлеемской звезде, произведенной в Германии 1848 года, об игрушках времен Российской империи и о новогодних украшениях современных производителей.