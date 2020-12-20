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История елочных украшений прошлого века на выставке ретро-игрушек
20.12.2020 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
История елочных украшений прошлого века! Выставка ретро-игрушек украсит новогодние праздники в Борисове. Арт-галерея Центральной районной библиотеки представляет около 200 экспонатов праздничной тематики: стеклянные фигурки животных и шары, самые первые в СССР электрические фонарики и более сотни ангелов, собранных в разных странах мира. Предметы для выставки предоставили местные коллекционеры. Самой старинной игрушке в этих витринах почти век.
Кроме демонстрации елочных украшений, на выставке предлагают тематический экскурс-рассказ по истории игрушки. Это повествование о первой бумажной Вифлеемской звезде, произведенной в Германии 1848 года, об игрушках времен Российской империи и о новогодних украшениях современных производителей.
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История елочных украшений прошлого века! Выставка ретро-игрушек украсит новогодние праздники в Борисове. Арт-галерея Центральной районной библиотеки...
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