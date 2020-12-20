ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

История елочных украшений прошлого века на выставке ретро-игрушек

20.12.2020 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

История елочных украшений прошлого века! Выставка ретро-игрушек украсит новогодние праздники в Борисове. Арт-галерея Центральной районной библиотеки представляет около 200 экспонатов праздничной тематики: стеклянные фигурки животных и шары, самые первые в СССР электрические фонарики и более сотни ангелов, собранных в разных странах мира. Предметы для выставки предоставили местные коллекционеры. Самой старинной игрушке в этих витринах почти век.

Людмила Тиханович - куратор выставки, сотрудник Борисовской центральной районной библиотеки им. И. Х. Колодеева: "По выставке можно проследить историю игрушки прошлого век - из каких материалов делалась, какая тематика и, конечно же, истории личные, и хочется, чтобы в доме каждого из нас была игрушка с историей. потому что это частичка волшебства, в которое нам так хочется верить под Новый год".

Кроме демонстрации елочных украшений, на выставке предлагают тематический экскурс-рассказ по истории игрушки. Это повествование о первой бумажной Вифлеемской звезде, произведенной в Германии 1848 года, об игрушках времен Российской империи и о новогодних украшениях современных производителей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
История елочных украшений прошлого века! Выставка ретро-игрушек украсит новогодние праздники в Борисове. Арт-галерея Центральной районной библиотеки...
 
Новости дня
Новости общества
 
Беларусь стала новым местом для жизни переселенцев с востока Украины. Подробности в "Главном эфире"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика