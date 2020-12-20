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К сожалению, такой выбор их заставила сделать война. Многие из братьев-украинцев прочувствовали на себе, что значит быть жертвой в политических жерновах и без слез об этом теперь не вспоминают.

Людмила Лесная - переселенка из Украины: "Он в банке работал, а я в налоговой. И вот так судьба сложилось. Я сейчас начну плакать, потому что каждый раз плачу, когда вспоминаю то, что мы пережили. Никогда не знаешь, как жизнь распорядится. Мы просто попали в жернова, политические жернова".

В постоянной рубрике "Главного эфира" "Место для жизни" расскажем, почему украинцы свое место для жизни выбрали в Жабинковском районе и почему Жабинка стала единственным райцентром, в котором численность населения увеличилась за год более чем на тысячу человек. Смотрите сегодня в 9 вечера.