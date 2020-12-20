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В Гродно задержаны журналистки Марина Харевич и Алена Ковальчук
20.12.2020 17:11 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 20 декабря. В Гродно задержаны журналистки Марина Харевич (БелаПАН) и Алена Ковальчук (еженедельник "Наша слова").
Перед задержанием Харевич сообщила, что в помещение, где они работали, ломились "люди в штатском".
На этот час правозащитникам известно о задержании около 40 участников воскресных акций в Минске и других населенных пунктах Беларуси. Список задержанных публикует
Помимо столицы и Гродно задержания зафиксированы в Борисове и Солигорске (Минская область), поселке Радошковичи (Молодечненский район Минской области).
В Солигорске, в частности, задержан сопредседатель стачкома "Беларуськалия" Анатолий Бокун.
БелаПАН.
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Минск, 20 декабря. В Гродно задержаны журналистки Марина Харевич (БелаПАН) и Алена Ковальчук (еженедельник "Наша слова"). Перед задержанием Харевич сообщила, что в...
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