Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 декабря. В Гродно задержаны журналистки Марина Харевич (БелаПАН) и Алена Ковальчук (еженедельник "Наша слова").

Перед задержанием Харевич сообщила, что в помещение, где они работали, ломились "люди в штатском".

На этот час правозащитникам известно о задержании около 40 участников воскресных акций в Минске и других населенных пунктах Беларуси. Список задержанных публикует spring96.org .

Помимо столицы и Гродно задержания зафиксированы в Борисове и Солигорске (Минская область), поселке Радошковичи (Молодечненский район Минской области).

В Солигорске, в частности, задержан сопредседатель стачкома "Беларуськалия" Анатолий Бокун.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гродно задержаны журналистки Марина Харевич и Алена Ковальчук Минск, 20 декабря. В Гродно задержаны журналистки Марина Харевич (БелаПАН) и Алена Ковальчук (еженедельник "Наша слова"). Перед задержанием Харевич сообщила, что в...

БелаПАН.