Что происходит 20 декабря в Беларуси

В воскресенье в Минске с 9 часов началось движение спецтехники по всему городу. Сегодня в Беларуси проходит марш «Народный трибунал».

С самого утра в столице начинается движение участников протеста.

Спецтехника утром в Минске

Колонна людей в Сухарево

Около МТЗ появилась колонна тракторов, под песню «Любимую не отдают» они направляются в Витебскую область.

«Исторический момент! Сегодня новенькие трактора МТЗ отправятся в агропромышленные организации Витебской области. Всего в регион поставят свыше 350 тракторов различных моделей. Отгрузка будет осуществляться из Минска, поселка Обчак и Сморгони.

До мест назначения техника (а это свыше 230 единиц), поедет не только своим ходом. Транспортирование тракторов будет осуществляться железнодорожным транспортом», - сообщает TUT.BY со ссылкой на телеграм-канал Витебского облисполкома.

Тем временем люди сообщают, что в различных районах Минска дежурят силовики и автозаки: во дворах на Пушкинской, на проспекте Рокоссовского, в Лошице (возле "Гиппо"), на пересечении улиц Одоевского и Е. Полоцкой.

В микрорайоне Сокол

В районе улиц Сухой и Кальварийской

Задержания

По состоянию на 16-45 в списке задержанных на сайте правозащитного центра "Весна" значится 45 человек. В Гродно задержали БелаПАН Марию Хоревич и журналистку газеты «Наше Слово» Алену Ковальчук. Перед задержанием Хоревич сообщила, что «люди в штатском» ворвались в комнату, где работали журналисты. Об этом пишет «Рыдаё Свабода».

Большинство задержанных – в Минске, есть задержания в Борисове, Солигорске, Гродно. По данным правозащитников, задержан сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун.

Тем временем сегодня инициатива BYPOL опубликовала список лиц, находящихся в разработке 3 управления ГУБОПиК в связи с участием в протестах. Позже был публикован первый список из 28 материалов проверки. Это имена и подтвержденные юристами доказательства преступлений членов избирательных комиссий, которые фальсифицировали выборы. Информация обнародована Светланой Тихановской 20 декабря. Она заявила, что в следующем списке будут доказательства пыток и издевательств…

Также стало известно, что Мисс Беларусь - 2008 и бывшая пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова вышла на свободу в Жодино. Она отбыла 42 суток ареста.

(Обновляется)