В Гомеле прямо на велодорожке поставили ларек. Велосипедисты возмутились - что ответили власти?

Источник материала: Tut.by

В Гомеле прямо на велополосе установили киоск по продаже хот-догов и кофе. Велосипедисты возмутились, ведь теперь, чтобы объехать ларек, им необходимо выезжать на пешеходную дорожку, сообщает Progomel.com.





Активисты общественного движения «ВелоГомель» сняли видео о неудобствах, с которыми им теперь приходится сталкиваться, и пожаловались на нововведения в сервис 115.бел и горисполком. На днях получили ответы.

В горисполкоме ответили, что появление киоска связано «с благоустройством города в период новогодних мероприятий» — на площадке будет работать ярмарка и лунапарк. Мешающие велосипедистам объекты нестационарной торговли пообещали переместить в другое место сразу после праздников.





В 115.бел велосипедистам посоветовали объезжать торговый объект по дорожке для пешеходов.