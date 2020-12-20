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В Гомеле прямо на велодорожке поставили ларек. Велосипедисты возмутились - что ответили власти?
20.12.2020 19:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле прямо на велополосе установили киоск по продаже хот-догов и кофе. Велосипедисты возмутились, ведь теперь, чтобы объехать ларек, им необходимо выезжать на пешеходную дорожку,
Активисты общественного движения «ВелоГомель» сняли видео о неудобствах, с которыми им теперь приходится сталкиваться, и пожаловались на нововведения в сервис 115.бел и горисполком. На днях получили ответы.
В горисполкоме ответили, что появление киоска связано «с благоустройством города в период новогодних мероприятий» — на площадке будет работать ярмарка и лунапарк. Мешающие велосипедистам объекты нестационарной торговли пообещали переместить в другое место сразу после праздников.
В 115.бел велосипедистам посоветовали объезжать торговый объект по дорожке для пешеходов.
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В Гомеле прямо на велополосе установили киоск по продаже хот-догов и кофе. Велосипедисты возмутились, ведь теперь, чтобы объехать ларек, им необходимо выезжать на...
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