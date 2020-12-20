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Часто бывает, когда люди в погонах становятся первыми, кто приходят на помощь

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Люди в погонах первыми приходят на помощь. История, произошедшая в Узденском районе Отрадно, что методы работы правоохранителей идут в ногу со временем - и это вселяет дополнительную уверенность в том, что на наших улицах будет порядок. А...

Отрадно, что методы работы правоохранителей идут в ногу со временем - и это вселяет дополнительную уверенность в том, что на наших улицах будет порядок. А нарушителям, говоря простым языком, мало не покажется. Наш следующий материал продолжит тему работы правоохранителей. Ведется ведь она не только по воскресеньям. И далеко не всегда попадает в публичную плоскость. Пока в деструктивных чатах пытаются всячески демонизировать сотрудников, они каждый день продолжают нести службу - спасать жизни, предотвращать трагедии.Они не считают себя героями, а говорят, что просто выполняют работу по зову сердца. История, которая произошла в Узденском районе, это еще раз доказывает. В тот день в дежурную службу поступил необычный и очень тревожный звонок. Разбираться на месте выпало нестандартной команде – сотруднику уголовного розыска и инспектору по делам несовершеннолетних. Хотя ситуация – далеко не их профиль.Все подробности в нашем репортаже