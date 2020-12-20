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Место для жизни. Жабинка
20.12.2020 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПока на земном шаре городов-призраков становится все больше, люди, потерявшие работу, здоровье и покой, продолжают кочевать в надежде найти подходящее место для жизни. Число беженцев в мире почти достигло рекордных 100 миллионов человек. Люди бегут от войн, чудовищных условий труда, геноцида. И готовы на все, лишь бы видеть над собой мирное небо и спокойно трудиться.
Когда работа строить и жить помогает. Слова известной песни из кинофильма "Веселые ребята" хоть мы немного и поменяли, сути, надеемся, не упустили. В далеком 1945-м, окрыленные Великой Победой, люди поднимали страну, восстанавливали производство, воспитывали детей. Никто и не думал, что спустя 70 лет, снаряды вновь разорвутся возле домов украинцев, которые будут вынуждены бежать. И после - найти свой путь и развитие уже в Беларуси. Сегодня слово «востребованность» приобретает для них новый смысл.
Беларусь, если не заменила, то попыталась стать второй Родиной для переселенцев. К сожалению, такой выбор их заставила сделать война. Многие из украинцев прочувствовали на себе, что значит быть жертвой в политических жерновах и без слез об этом теперь вспоминать не получается.
Жабинковский район – не исключение, переселенцы живут и здесь. Район быстро развивается, бонусом является и то, что он в 30-ти километрах от Бреста. Ну а главный бренд там – сахарный завод. Место для жизни - традиционная авторская рубрика Ксении Лебедевой.
Появление Жабинковского района связано с железной дорогой, проложенной во второй половине 19 векаТогда она стала важным транспортным узлом, актуальность маршрут не потерял и сегодня. Ведь железнодорожная магистраль Брест – Минск – Москва – одна из самых популярных в стране. Через район проходит и основная транзитная дорога М1 или как в народе прозвали «олимпийка». Поэтому добраться до Жабинки труда не составит. Район специализируется на производстве молока, мяса, выращивании зерновых, картофеля и свеклы. Наверное поэтому, один из сахарных заводов страны базируется именно здесь.Мы опоздали, и теперь не сможем вам показать полный процесс производства сахара. Накануне нашего приезда в 5 утра отгрузили последнюю свеклу и загрузили в переработку. После упаковки всего сахара, в феврале, предприятие остановят до нового урожая.
Главная фишка Жабинковского сахарного завода - желирующий сахарНа заводе утверждают, что благодаря этому продукту, варенье можно приготовить за 5 минут. Мы решили проверить, провести эксперимент. Взяли стаканчик малины, желирующий сахар, ставим на огонь на 5 минут. Если для варки обычного варенья требуется порядка 2-3 часов, то благодаря этому продукту, варенье можно приготовить за 5 минут. Желе, варенье, пастила и конфитюр – за короткое время и с экономией не только времени, но и денег – речь о газе или электроэнергии.Чтобы урожаи свеклы только прирастали, в районе занимаются подготовкой кадров уже со школьной скамьи. Три года назад Министерство сельского хозяйства инициировало создание такой программы в республике. Кураторами выступили четыре сельскохозяйственных вуза. Они разработали программу обучения и поместили ее в общий доступ, они же занимаются ежегодной переподготовкой преподавателей этого профиля.
Полина Терехина в этом году заканчивает 11 класс. Мечтает поступить в Гродненскую сельхозакадемию и стать агрономом, как бабушка. Говорит, именно она привила любовь к земле, и желание быть в этом деле профи.
Чтобы узнать, как в Жабинке производят корма для домашних любимцев, приехали на местный комбикормовый заводЗдесь развивают новое направление. Руководитель отмечает, что весь товар продается буквально с колес, а заказчики стоят в очереди. Поэтому модернизация мощностей – первостепенное для увеличения продаж. Нужно отметить, что это единственный завод в стране, который производит корм для домашних животных. Это прежде всего регионы РФ, некоторые страны ближнего зарубежья, в том числе Восточной Европы. Были единичные поставки, но мы надеемся закрепиться в Китае и на Ближнем Востоке.
Семья с востока Украины закрепилась здесь, в Жабинковском районе. Их история в Беларуси, как и многих переселенцев, началась после старта военных действий на Донбассе.
В семье Лесных – мама, папа и две дочки. Младшая Ксеня еще ходит в школу, старшая в Бресте окончила университет по специальности экономист – пошла по стопам родителей. Они тоже люди с высшим образованием, и до переезда близки с сельским хозяйством не были. Жизнь предложила другой сценарий. Сегодня и Сергей и Людмила занимают должности ведущих специалистов в одном из сельхозпредприятий Жабинковского района. Им дали дом. Они держат хозяйство. Но вряд ли до тех событий кто-то мог предположить, что жизнь их приведет в Беларусь.
В Жабинковском районе есть еще одно предприятие, о котором мы не можем промолчать. Здесь сложно встретить человека, так как это ультрасовременное технологичное производство. Территория завода 4 тысячи квадратных метров, на них всего 72 сотрудника. Работа вроде как не пыльная, но требует серьезной подготовки и глубоких знаний. Поэтому здесь работают как доктора наук, так и кандидаты.
Это предприятие - космос в производстве кормовых добавок для животныхИзготавливают продукт на самом технологичном оборудовании. Некоторые экземпляры единственные в Беларуси и на постсоветском пространстве. Например, вот этот лифт, перемещает через шахту смесь для последующей упаковки таким образом, чтобы не нарушать структуру и сохранить качество. Качество важно во всем. Но при строительстве дома хочется, чтобы были и короткие сроки его возведения. Кстати, и всех многодетных снабдили – очереди нет. А Жабинка в прошлом году стала единственным райцентром, в котором численность населения увеличилась за год более чем на 1 000 человек. И причинно-следственная связь здесь проста. Им есть где жить.
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Пока на земном шаре городов-призраков становится все больше, люди, потерявшие работу, здоровье и покой, продолжают кочевать в надежде найти подходящее место для...
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