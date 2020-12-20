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Какие цели ставились ВНС в разные годы в части социальной политики. И все ли удалось выполнить
20.12.2020 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСтабильно функционирующая система здравоохранения в нашей стране смогла поставить необходимый заслон COVID. Да и в целом за этот год все мы еще более отчетливо почувствовали, насколько важна медицинская сфера для нас. Зарубежные эксперты наперебой рассказывают о том, как Беларуси удалось не только сохранить, но и развить наследие Семашко. Это общая заслуга государства и, конечно, врачей. Всех без исключения. Перед медициной всегда стоит важнейшая задача не только сохранить, но и увеличить продолжительность жизни, повысить ее качество. Этот тезис белорусского лидера стал сквозным для всех пяти всебелорусских народных собраний. А когда народ сам решает свою судьбу – по силам преодолеть любые трудности.
Очень скоро – на шестом масштабном народном форуме – белорусы вместе решат, как страна будет развиваться целых пять лет, что выйдет на первый план, а что, возможно, пока останется за кадром. Решения, принятые Всебелорусским народным собранием, превращаются в конкретные проекты. А то, о чем говорили, скажем, пять-десять лет назад, сегодня можно увидеть на реальных примерах, которые улучшают качество жизни белорусов.
В нашей рубрике "Народный диалог" мы взялись проанализировать, какие цели ставились ВНС в разные годы в части социальной политики. И все ли удалось выполнить. Авторский комментарий Алеси Высоцкой.
Если вспомнить, на каком фоне Всебелорусскому народному собранию приходилось принимать первые решения, то сложно даже поверить, что всего через 10 лет государство в принципе смогло заговорить о чем-то другом, кроме экономики.
К 1996 году Беларусь делала только первые шаги по выходу из системного кризиса
Ведь первые годы суверенитета стоили дорого в прямом смысле: спад производства на 40 %. Уровень безработицы – без малого 5 %. И средняя зарплата белоруса в 94-м - 20 долларов. Но страну удалось увести от пропасти. И с первыми задачами Всебелорусского народного собрания - остановить рост цен и обнищание населения, обуздать коррупцию и восстановить экономику - белорусы справились. Этим была обеспечена четкая социальная направленность государственной политики. К третьему ВНС главный тезис звучал, как создание государства, удобного для людей. А к четвертому – уже во всю развивали потенциал человека и комфорт жизни.
Тамару Долгошей делегировали на Всебелорусское народное собрание дважды. Это были годы активного развития социальной сферы. В 2010-м речь уже не шла о спасении экономики.
Упор - на развитие человеческого потенциала и внедрение передовых технологий во все сферы. Медицина – одно из ключевых направленийБудучи главврачом Гродненского областного кардиологического центра, Тамара Долгошей наблюдала лично, как претворяются в жизнь решения ВНС. Доступность медицины каждому. Выход на новый уровень качества. О белорусской медицине заговорили с придыханием за границей. И в Гродно 80 % пациентов с острым коронарным синдромом, инфарктом смогли получать оперативную помощь прямо в день поступления.
Беларусь в топ-10 мирового рейтинга по трансплантациям. Пересадка печени, сердца, ряд сочетанных операцийИменно в эти годы, когда на ВНС было решено, что стране это необходимо, за два последних пятилетия их удалось поставить на поток. По темпам развития этого сложнейшего вида хирургической помощи Беларусь вошла в топ-10 стран, которые занимаются трансплантациями. Для понимания: стоит это очень дорого. И не каждое государство может себе позволить. За границей в зависимости от органа, пересадка стоит 300-400 тысяч евро. У нас от 30 до 40 тысяч. Белорусы получают новую жизнь – фактически – в дар. Посмотрим на другие цифры. Развиваться медицине, ведь дает все та же экономика. С 2001 по 2010 годы ВВП Беларуси вырос почти в два раза А реальные денежные доходы – более чем втрое. И уже к моменту IV Всебелорусского народного собрания Беларусь занимала 41 место по уровню развития, скажем, информационно-коммуникационных технологий из 190 стран. А это пять строчек вверх за пять лет. В 2015-м страна уже выполнила цели тысячелетия, определенные Декларацией ООН. И по индексу человеческого развития перешла с 68-го на 50-е место, войдя тем самым в группу стран с высоким уровнем человеческого потенциала.
Врач-кардиолог, завотделением Валентина Курсевич, делегатом была на V Всебелорусском народном собрании. На тот момент стаж работы в системе здравоохранения – более 25 лет. Рейтинги, кстати, хорошо говорят о многом.
Попадание Беларуси в 30-ку стран по уровню развития образования уже 2015-м - прекрасный показательИ это был лучший результат в СНГ. Если вернуться к здравоохранению - в те годы белорусское государство вышло на 47-е место в мире, опередив США и Россию. Сравнить – "было - стало", даже за последние 5 лет, может не только делегат Всебелорусского народного собрания.
Каким станет главный посыл VI Всебелорусского народного собрания – покажет начало 2021-го. И нет сомнения - Беларусь сохранит социальную направленность государственной политики.
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Стабильно функционирующая система здравоохранения в нашей стране смогла поставить необходимый заслон COVID. Да и в целом за этот год все мы еще более отчетливо...
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