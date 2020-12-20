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В МВД заработала единая информационная система

20.12.2020 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Анализ и контроль и адекватная мера реагирования на любые проявления деструктивной деятельности. В МВД заработала единая информационная система. Картотека, по сути, база данных несанкционированных акций. Позволяет в режиме реального времени в масштабах страны аккумулировать сведения в отношении каждого участника протестного движения. Система создана для упреждения преступлений или правонарушений. Проще говоря, для профилактики и понимания, что анонимы телеграм-каналов - это уже не тайна, покрытая аватаркой. Идентификация радикально настроенных элементов, так или иначе, произойдет. И каждый получит свою «минуту славы» и место в базе данных. Время показало, что надо работать в новых условиях, с новым – свежим технологичным взглядом. Полный социальный портрет, биография и заслуги. Как работает система, комментарии разработчиков и первые результаты профайлинга - в следующем материале. Рассказывает Виолетта Соколович.

Участники беспорядков, пользователи чатов, админы телеграм-каналов. Все такие разные, но единый бэкграунд. А еще каждый из них отныне в картотеке единой информационной системы МВД. По сути, это единая база данных несанкционированных акций. Пол, возраст, регион, место работы, учебы и, главное, увлечения. 

Индивидуальный и дифференцированный подход к каждому, обещают создатели комплекса

Именно в части мер реагирования в отношении виновного. В картотеке максимум сведений о всех, кто когда-либо принимал или принимает участие в беспорядках или бесцельных брожениях по столице. И если ты нарушил закон, то ответственность неизбежна. Если ты провоцируешь в сети - ответственность также неизбежна. Представления об анонимности телеграм-каналов сильно преувеличены, намекают в МВД. И говорят: "скрываетесь за аватаркой, ведете деструктивную деятельность в сети, призываете к забастовкам. Тогда мы идем к вам". Аналитика сыска работает. 

Участников акций протестов объединяют несколько факторов, один из них - выраженная потребность в самореализации 

Как известно, участников акций протестов объединяют несколько факторов, один из них - это  ярко выраженная потребность в самореализации. Вопрос только, в какой. Участковый в Советском районе Минска Сергей Бичиков. Порядка трех тысяч человек - охват его работы. Знает почти каждого, знает и тех, кто сторонник, так называемой новой Беларуси. Эти частые гости в милиции. Сейчас персонажи уже в картотеке информационной системы МВД, доступ к которой имеют и участковые.

Все очевидно. Протестное движение снижает градус, и активность совсем не та

Кто-то, наконец, понял, к чему ведут абсолютно деструктивные призывы, кого-то образумили сотрудники милиции общественной безопасности. Работа будет продолжена. И что самое важное, с использованием новых технологий и новых подходов.

На сегодня в МВД выделяют три основных момента в работе с единой информационной системой 

1. Контроль 
Это вопрос о мерах реагирования в отношении, как конкретного человека, так и группы, объединенной по одному или нескольким признакам. 
2. Учет 
Социальный портер картотеки. 
3. Статистика 
Система может в автоматическом режиме готовить отчеты об участниках беспорядков 

Серьезно о вопросах безопасности задумалось и российское Минспорта. Со следующего сезона в стране станет работать система идентификации футбольных болельщиков. Контроль за допуском на стадионы важный элемент безопасности, отмечают спортивные менеджеры. В июне 2017 года британская полиция запустила программу с технологией распознавания лиц.
На Олимпиаде в Токио должна была заработать крупнейшая система распознавания лиц. Вероятно, в 21 году система будет узнавать спортсменов, представителей власти и журналистов. Технология еще не показала себя. В Китае. Система распознавания лиц засекла преступника в 60-тысячной толпе. Полицейские вооружились техникой и заглянули на концерт, а дальше - продвинутые камеры на раз вычислили мужчину. Практика,  технические средства контроля, программное обеспечение. Работать и отслеживать ситуацию можно точечно в онлайн-режиме по всей стране и у нас.

Система видеонаблюдения - большое дело в сфере общественной безопасности

И пока отдельные сторонники перемен создают анонимные телеграм-каналы, админы которых, кстати, все чаще попадаются в руки правоохранителей и раскаиваются в содеянном,  МВД методично пополняет свою систему данными тех, кто нарушает порядок на улицах и не дает белорусам жить спокойно. То есть, можно найти каждого, что называется под колпаком, - это позволяют современные технологии и тот самый системный подход. 

 
Теги: Минск
 
 
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Анализ и контроль и адекватная мера реагирования на любые проявления деструктивной деятельности. В МВД заработала единая информационная система. Картотека, по...
 
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