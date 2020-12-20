ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Виктор Барташевич. Сделать важное для малой родины

20.12.2020 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В нашей стране очень много по-настоящему красивых и уютных мест. Причем, многие из них создают сами люди, чтобы сделать что-то важное для своей малой родины - оставить свой след в белорусском наследии. Наш следующий герой - Виктор Барташевич однажды продал свой бизнес, переехал из Гродно в деревню и восстановил усадьбу 19 века. По его словам, местные власти, увидев реальную работу и искреннюю одержимость идеей, сами предложили помощь. 
Так в небольшой деревне Радзивилки появилась хорошая дорога. А местные жители, глядя на предприимчивого соседа, стали приводить в порядок свои участки и дома. Деревня оживает. История о том, как бизнесмену пришлось стать реставратором и превратить белорусскую глубинку в обязательный пункт туристического маршрута, - в нашем ролике прямо сейчас. 

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нашей стране очень много по-настоящему красивых и уютных мест. Причем, многие из них создают сами люди, чтобы сделать что-то важное для своей малой родины -...
 
Новости дня
Новости общества
 
Искренность В.Шклярова наткнулась на агрессивную реакцию телеграм-каналов и людей, работающих на разжигание протестов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика