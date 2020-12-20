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Следующему от "невероятных" досталось политтехнологу Шклярову

Нужен ли этим людям тот самый диалог, о котором они еще с августа кричали на каждом углу

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Искренность В.Шклярова наткнулась на агрессивную реакцию телеграм-каналов и людей, работающих на разжигание протестов Пока белорусы в привычном ритме решают насущные проблемы и параллельно готовятся к праздникам, заграничные эксперты или политологи, как они сами себя амбициозно...

Пока белорусы в привычном ритме решают насущные проблемы и параллельно готовятся к праздникам, заграничные эксперты или политологи, как они сами себя амбициозно называют, решили перейти к конспирологии. И приступили к разоблачению очередной теории заговора. Последнее время это уже тренд. Забавно наблюдать, как идолы и лидеры революции превращаются, к примеру, в агентов КГБ, как это стало с Воскресенским., которое консультант дал радиостанции "Эхо Москвы". Причем, резонансным оно стало именно благодаря очень откровенным высказываниям о белорусском президенте. Шкляров говорит об Александре Лукашенко, основываясь на впечатлениях от пятичасовой встречи в СИЗО.Напомним, что в Беларуси политтехнолог был задержан по обвинению в подготовке беспорядков. А в октябре после того самого разговора с президентом его из СИЗО перевели под домашний арест, а чуть позже он и вовсе был выпущен из страны. Сейчас СМИ сообщают, что Шкляров находится в Киеве. Оттуда он и вышел на связь с московскими журналистами. И как результат - подобная искренность Виталия Шклярова наткнулась на агрессивную реакцию телеграм-каналов и людей, работающих на разжигание протестов. Ведь, как еще их поддерживать, кроме как не разжиганием ненависти в адрес власти. А в интервью человек откровенно искренне делится своими личными впечатлениями. Причем, стоит подчеркнуть, общался он не с белорусской, а с российской радиостанцией. В комментариях Шклярова буквально уничтожают невероятно мирные белорусы. Что сказать… Город засыпает. Просыпается мафия. Хочется сказать, конечно, без комментариев. Но одну ремарку все же позволим.Так где же ваша справедливость и свобода слова? Один кикбоксер призывает всех спортсменов замолчать только лишь потому, что они поставили подпись под открытым обращением. Одна баскетболистка вызывает на дуэль успешного легкоатлета - слава богу, лишь в социальных сетях, только лишь потому, что он не поддерживает «высокие идеалы протеста». Когда любое инакомыслие или альтернативное мнение воспринимается в штыки – это уже не демократия, это болезнь. И чтобы не запустить течение, стоит для начала хотя бы посмотреть на себя в зеркало.Остается только спросить у провидцев, а кто следующий столкнется с изрядной порцией деструктива и будет вычеркнут из списка так называемых символов протеста. Как видим, сделать для этого нужно совсем немного.