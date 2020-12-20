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Искренность В.Шклярова наткнулась на агрессивную реакцию телеграм-каналов и людей, работающих на разжигание протестов
20.12.2020 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПока белорусы в привычном ритме решают насущные проблемы и параллельно готовятся к праздникам, заграничные эксперты или политологи, как они сами себя амбициозно называют, решили перейти к конспирологии. И приступили к разоблачению очередной теории заговора. Последнее время это уже тренд. Забавно наблюдать, как идолы и лидеры революции превращаются, к примеру, в агентов КГБ, как это стало с Воскресенским.
Следующему от "невероятных" досталось политтехнологу Шклярову
Напомним, что в Беларуси политтехнолог был задержан по обвинению в подготовке беспорядков. А в октябре после того самого разговора с президентом его из СИЗО перевели под домашний арест, а чуть позже он и вовсе был выпущен из страны. Сейчас СМИ сообщают, что Шкляров находится в Киеве. Оттуда он и вышел на связь с московскими журналистами. И как результат - подобная искренность Виталия Шклярова наткнулась на агрессивную реакцию телеграм-каналов и людей, работающих на разжигание протестов. Ведь, как еще их поддерживать, кроме как не разжиганием ненависти в адрес власти. А в интервью человек откровенно искренне делится своими личными впечатлениями. Причем, стоит подчеркнуть, общался он не с белорусской, а с российской радиостанцией. В комментариях Шклярова буквально уничтожают невероятно мирные белорусы. Что сказать… Город засыпает. Просыпается мафия. Хочется сказать, конечно, без комментариев. Но одну ремарку все же позволим.
Нужен ли этим людям тот самый диалог, о котором они еще с августа кричали на каждом углуТак где же ваша справедливость и свобода слова? Один кикбоксер призывает всех спортсменов замолчать только лишь потому, что они поставили подпись под открытым обращением. Одна баскетболистка вызывает на дуэль успешного легкоатлета - слава богу, лишь в социальных сетях, только лишь потому, что он не поддерживает «высокие идеалы протеста». Когда любое инакомыслие или альтернативное мнение воспринимается в штыки – это уже не демократия, это болезнь. И чтобы не запустить течение, стоит для начала хотя бы посмотреть на себя в зеркало.
Остается только спросить у провидцев, а кто следующий столкнется с изрядной порцией деструктива и будет вычеркнут из списка так называемых символов протеста. Как видим, сделать для этого нужно совсем немного.
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Искренность В.Шклярова наткнулась на агрессивную реакцию телеграм-каналов и людей, работающих на разжигание протестов
Пока белорусы в привычном ритме решают насущные проблемы и параллельно готовятся к праздникам, заграничные эксперты или политологи, как они сами себя амбициозно...
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