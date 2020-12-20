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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Буллингу за выражение своей позиции подвергся известный гиревик Вячеслав Хоронеко Спортсмен рассказал: "За позицию, которую я открыто высказал еще до выборов, меня здорово "приложили". Я уважаю людей и их точку зрения. Все не обязаны думать...

Спортсмен рассказал: "За позицию, которую я открыто высказал еще до выборов, меня здорово "приложили". Я уважаю людей и их точку зрения. Все не обязаны думать одинаково. Но зачем же поливать грязью тех, чье мнение не совпадает с твоим? Ребята, вы разберитесь! Туда ли вы лезете и за те ли идеалы боретесь. Взвесьте все, думайте головой". Спортсмен не понимает и своих коллег, которые высказывают недовольство. Ведь без помощи государства не было бы медалей и рекордов. А добро нужно помнить и быть благодарным.