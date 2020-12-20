ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Задержан администратор канала "Каратели Молодечно"

20.12.2020 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На 18-летнего студента вышли сотрудники ГУБОП. Парень не только размещал в чатах персональные данные сотрудников правоохранительных органов, но и призывал к погромам, объясняя, как их правильно совершать. А также делился ссылками на инструкции по перекрытию железнодорожного транспорта.
Среди потерпевших - руководитель одного из следственных подразделений Минского района. О нем молодой человек распространил в телеграм-канале ложные порочащие сведения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 18-летнего студента вышли сотрудники ГУБОП. Парень не только размещал в чатах персональные данные сотрудников правоохранительных органов, но и призывал к...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле прямо на велодорожке поставили ларек. Велосипедисты возмутились - что ответили власти?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика