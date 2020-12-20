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Задержан администратор канала "Каратели Молодечно"
20.12.2020 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа 18-летнего студента вышли сотрудники ГУБОП. Парень не только размещал в чатах персональные данные сотрудников правоохранительных органов, но и призывал к погромам, объясняя, как их правильно совершать. А также делился ссылками на инструкции по перекрытию железнодорожного транспорта.
Среди потерпевших - руководитель одного из следственных подразделений Минского района. О нем молодой человек распространил в телеграм-канале ложные порочащие сведения.
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На 18-летнего студента вышли сотрудники ГУБОП. Парень не только размещал в чатах персональные данные сотрудников правоохранительных органов, но и призывал к...
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