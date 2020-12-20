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22 декабря на "Беларусь 1" документальный фильм "Возвращение ангела"
21.12.2020 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа документированные видеофакты когда-то решили судьбу Нюрнбергского процесса. Их использовали в качестве улик. Сегодня эти кадры не мешало бы пересмотреть тем, кто слишком часто закрывает глаза на происходящее.
Главная героиня - Александра Борисова, ей было восемь лет, когда она впервые увидела на воротах надпись "Работа освобождает". И теперь, спустя десятилетия, женщина вновь вернулась к месту трагедии, чтобы напомнить миру, через что прошло их поколение. 22 декабря сразу после
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За документированные видеофакты когда-то решили судьбу Нюрнбергского процесса. Их использовали в качестве улик. Сегодня эти кадры не мешало бы пересмотреть тем,...
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