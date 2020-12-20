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22 декабря на "Беларусь 1" документальный фильм "Возвращение ангела"

21.12.2020 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За документированные видеофакты когда-то решили судьбу Нюрнбергского процесса. Их использовали в качестве улик. Сегодня эти кадры не мешало бы пересмотреть тем, кто слишком часто закрывает глаза на происходящее. Документальный фильм "Они убивали ангелов" - это история белорусских детей, которые в годы Великой Отечественной войны прошли через Освенцим. Проект Агентства теленовостей на YouTube пересек миллионную отметку по просмотрам и набрал тысячи комментариев. А в этом году исполнилось 75 лет с момента освобождения этого лагеря смерти, и мы решили снять продолжение истории. 

Главная героиня - Александра Борисова, ей было восемь лет, когда она впервые увидела на воротах надпись "Работа освобождает". И теперь, спустя десятилетия, женщина вновь вернулась к месту трагедии, чтобы напомнить миру, через что прошло их поколение. 22 декабря сразу после "Панорамы" смотрите документальный фильм "Возвращение ангела".

 
Теги: Новости
 
 
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За документированные видеофакты когда-то решили судьбу Нюрнбергского процесса. Их использовали в качестве улик. Сегодня эти кадры не мешало бы пересмотреть тем,...
 
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