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Приблизительно погибших белорусов в годы Великой Отечественной - каждый третий. О том, что нельзя забывать
21.12.2020 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧего удивляться - сегодня к фашистам в странах Восточной Европы Запад относится толерантно. Они маршируют с факелами, провозглашают свои идеи, пропагандируют ненависть… Все это у границ страны, которая буквально была стерта с земли, где погиб каждый третий. И вот сегодня добрались до святого - памяти, которую также пытаются зачистить. Ведь такая она неудобная, эта правда. Но в истории оккупации Беларуси еще долго не будет поставлена точка, как бы ни пытались забыть, умолчать… Потомки тех, кто ценой собственной жизни приближал Победу на фронтах и партизанских отрядах, в эти дни по всей Беларуси участвуют в акции "Память сердца". Она проходит в местах, связанных с Великой Отечественной. Там, где были уничтожены, сожжены, убиты сотни тысяч белорусов. Им, ушедшим почти 80 лет назад, молодое поколение соотечественников возлагает цветы. Зажигает свечи в память о них. Забыть о концлагерях, гетто, карательных акциях против мирного населения невозможно. Память о людях, завоевавших победу, священна. Благодаря им мы получили право на жизнь и свободу. И этот факт неоспорим, как бы кому ни хотелось провести ревизию итогов Второй мировой. Практически в каждом населенном пункте Беларуси - от мегаполисов до небольших деревень - стоят мемориалы и обелиски как напоминание о страшной трагедии. Только воинских захоронений у нас почти 7 тысяч. И каждое из них - белорусы заботливо сохраняют. Берегут и общую память о Великой Отечественной. Елена Бормотова о том, что не подлежит забвению.
Восстание в лагере смерти Собибор. Военная драма, в основе которой - реальные событияЕдинственное успешное восстание за годы войны. Сбежали около 300 узников. Среди них - один из организаторов - Александр Печерский. Малоизвестный факт, но до того, как попасть в Собибор, он прошел три белорусских лагеря. Весной 1942-го Печерский оказался в Борисове, затем был знаменитый лагерь для военнопленных Шталаг 352 в Масюковщине и рабочий лагерь на Широкой. А затем его вместе с другими евреями отправили на уничтожение в Собибор. После побега и скитания по лесам Печерский снова оказывается в Беларуси. Становится бойцом партизанского отряда имени Щорса, действовавшего в Брестской области. Лагерь смерти Собибор, который находился на стыке трех стран - Польши, Беларуси и Украины, был стерт с лица земли как свидетельство нацистских преступлений. То же самое хотели сделать и с Тростенцом. Одним из крупнейших концлагерей, где были уничтожены более 200 тысяч человек. Последние - за несколько дней до освобождения Беларуси.
У геноцида, проводимого нацистами, была разработана своя экономика уничтоженияЭто был продуманный и разработанный план ликвидации мирного населения на оккупированной территории. Людей травили угарными газами - как пациентов психиатрической колонии в Новинках. Их уничтожили после визита одного из главных и наиболее влиятельных фигур Третьего рейха Генриха Гиммлера. В Минске было создано крупнейшее в Европе гетто. Сюда на уничтожение привозили евреев из стран Западной Европы - Польши, Чехословакии, Германии и Австрии. 10 тысяч австрийцев навсегда остались в Благовщине.
В конце 1943 года, когда уже часть Беларуси была освобождена от немецко-фашистских захватчиков, начинается так называемая операция 1005 по сокрытию следов массового уничтожения мирного населения. Специальные команды из земли извлекают трупы и сжигают останки людей. А пеплом из человеческих тел удобряют поля в трудовом лагере. Но его оказалось слишком много, и остатки снова закапывают. А в 1944 году, когда в Тростенце работала чрезвычайная государственная комиссия, во рвах Благовщины они обнаружили лишь пепел и костную массу.
Сразу после оккупации власть в городах была отдана военным и полевым комендатурам. За нарушение нового порядка - расстрел. За убитого солдата вермахта убивали сто человек.
Были запрещены советские символы. Внедрены новые. Повсеместное явление в годы оккупации - соучастие и сотрудничество с нацистскими властями - коллаборация.
На сторону врага переходили сотни человек. Отличительная черта - бело-красно-белая повязкаИ флаг той же расцветки на зданиях оккупационных властей. Для людей, чудом избежавших смерти, это символ трагедии. Беларусь в годы Великой Отечественной была оккупирована дольше всех республик Советского Союза. У нас самое большое количество уничтоженного мирного населения, сожженных городов и деревень. Поэтому как ни кто другой мы должны сохранить иммунитет против нацистской агрессии.
Даже в Германии действует закон, запрещающий нацизм. В 2003 году в Берлине началось возведение мемориала уничтоженным евреям Европы. Но спустя всего пару месяцев строительные работы были приостановлены. Дело в том, что в производстве бетонных блоков участвовал химический концерн Деггера, дочерняя фирма которого во времена Третьего рейха занималась производством газа "Циклон Б", в котором в газовых камерах концлагерей убивали евреев.
В Беларуси нацистскими властями было создано около 300 гетто и порядка 260 концлагерей и лагерей смертиОни действовали практически в каждом районе и населенном пункте. Только за несколько первых месяцев оккупации было ликвидировано более 30 гетто. За годы войны вместе с жителями уничтожили более 9 с половиной тысяч деревень. И эта цифра не окончательная. О трагедии логойской деревни Расохи информации практически нет. Она не внесена ни в один официальный список сожженных населенных пунктов Беларуси. Дома здесь остались целыми. Но здесь живьем были уничтожены несколько десятков человек местное население и жители близлежащих деревень. Они спасались в Расохах от блокады, которую накануне освобождения устроили нацисты, проводя карательную операцию "Баклан". Она подразумевала под собой метод выжженной земли, одним из пунктов которой было массовое уничтожение мирного населения. Называли это просто - борьба с партизанами.
Только на Логойщине было уничтожено около 200 населенных пунктов. Лишь одна акция превратила в пепел 4 деревни и лишила жизни 575 человек, 185 из которых были детиПамятником всем сожженным деревням стала Хатынь. Но мемориалы стоят в каждом районе. На плитах - сотни фамилий. В Отминово Новогрудского района обелиск появился еще в 50-ых, когда половина населения жила в землянках. Но в память о погибших односельчанах люди возвели памятник. 17 декабря 1943-го за один день каратели уничтожили три деревни.
Так каратели хотели запугать местных жителей за их помощь партизанам. Сотни убитых - мужчины, женщины, дети. Младшему - полтора года. Без крыши над головой зимой остались более полутора тысяч человек. В день сожжения деревень в Отминово прошла республиканская акция «Память сердца». Внуки и правнуки тех, кто выжил во время карательной операции, минутой молчания почтили память погибших односельчан, зажгли свечи и возложили венки. И по местной традиции, как благодарность за спасение раздавали белый хлеб.
Точное число погибших белорусов в годы Великой Отечественной сегодня не назовет никто. Есть приблизительная цифра - 3 миллиона. Каждый третий.
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Приблизительно погибших белорусов в годы Великой Отечественной - каждый третий. О том, что нельзя забывать
Чего удивляться - сегодня к фашистам в странах Восточной Европы Запад относится толерантно. Они маршируют с факелами, провозглашают свои идеи, пропагандируют...
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