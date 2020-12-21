Беларусь закрыла на выезд наземные границы. Что важно знать

Источник материала: Tut.by

С 00.00 21 декабря из Беларуси больше нельзя выехать через наземные пункты пропуска. TUT.BY напоминает самое важное, что сейчас нужно знать про границы тем, кто планирует поездку.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Теперь гражданам Беларуси нельзя выехать из страны через наземные пункты пропуска. Можно выехать через аэропорт — и сейчас это единственный доступный способ. Такие же правила установили для иностранцев, у которых есть разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси.

Есть исключения. Например, выехать из Беларуси по земле можно, если у вас командировка или тяжело больной родственник за границей. Причину выезда нужно будет подтвердить документами. Полный список причин и нужных документов можно посмотреть на сайте ГПК .

На белорусско-российской границе нет пунктов пропуска. Это значит, что выезд в этом направлении с белорусской стороны не ограничен. Правда, российская сторона разрешает въезд только для тех, у кого есть основание (полный список — на сайте пограничной службы ФСБ России).

Для иностранцев выезд из Беларуси не ограничен. Если иностранец хочет приехать в Беларусь — это можно сделать через аэропорт, а через наземные границы въезд иностранцев ограничен ( есть исключения ). Также иностранцам старше 6 лет для въезда в Беларусь необходим свежий отрицательный ПЦР-тест.

10-дневная самоизоляция обязательна только для тех, кто прибыл из стран, включенных в перечень Минздрава. Если самоизоляция началась, выехать из Беларуси нельзя, пока 10 дней не закончились.

Сколько продлятся ограничения — пока не известно. «Прогнозировать сроки отмены или изменения [ограничения] я бы не стал, — говорил TUT.BY Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета. — Вместе с тем хотел бы отметить, что, вероятно, эти требования будут корректироваться по мере изменения эпидемиологической ситуации к лучшему».