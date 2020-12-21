Оттепель сменит небольшой мороз. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

По предварительному прогнозу , на этой неделе ожидается неустойчивая сырая погода. Оттепель сменит небольшой мороз.



Фото: Ольга Буракова

В понедельник днем 0…−2 °С, без осадков, облачно.

Во вторник в дневные часы около нуля, к вечеру подморозит до −4 °С. Небольшой снег.

В среду до 3 градусов мороза, метель. Ветрено.

В четверг в течение суток около нуля. Мокрый снег.

В пятницу ночью до −2 °С, днем — около нуля. Утром туман, днем и вечером снег.

Хорошей вам недели, друзья!

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