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Оттепель сменит небольшой мороз. Погода в Витебске на неделе
21.12.2020 07:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По предварительному
В понедельник днем 0…−2 °С, без осадков, облачно.
Во вторник в дневные часы около нуля, к вечеру подморозит до −4 °С. Небольшой снег.
В среду до 3 градусов мороза, метель. Ветрено.
В четверг в течение суток около нуля. Мокрый снег.
В пятницу ночью до −2 °С, днем — около нуля. Утром туман, днем и вечером снег.
Хорошей вам недели, друзья!
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По предварительному прогнозу, на неделе ожидается неустойчивая сырая погода. Оттепель сменит небольшой мороз.
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