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Оттепель сменит небольшой мороз. Погода в Витебске на неделе

21.12.2020 07:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По предварительному прогнозу, на этой неделе ожидается неустойчивая сырая погода. Оттепель сменит небольшой мороз. 


Фото: Ольга Буракова

В понедельник днем 0…−2 °С, без осадков, облачно.

Во вторник в дневные часы около нуля, к вечеру подморозит до −4 °С. Небольшой снег.

В среду до 3 градусов мороза, метель. Ветрено.

В четверг в течение суток около нуля. Мокрый снег.

В пятницу ночью до −2 °С, днем — около нуля. Утром туман, днем и вечером снег.

Хорошей вам недели, друзья!

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По предварительному прогнозу, на неделе ожидается неустойчивая сырая погода. Оттепель сменит небольшой мороз.
 
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