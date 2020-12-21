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В январе откроют новый автобусный маршрут из Бреста в Шебрин и Тельмы-2

21.12.2020 08:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 4 января открывается новый пригородный маршрут № 355, сообщает «Вечерний Брест» со ссылкой на «Брестгортранс».


Новый маршрут свяжет Брест и Тельмы-2 через Шебрин. Отправление с автовокзала.

Перевозчики будут следовать по маршруту: улица Орджоникидзе — бульвар Космонавтов — проспект Машерова — улица Московская — улица Медицинская — улица Вычулки — улица Новая (деревня Ямно) — Н-448 (деревня Ямно) — подъезд к дороге на Шебрин от трассы М-1/Е-30.

До 1 апреля планируется пять рейсов в будние дни и четыре — в выходные. А на летний период количество рейсов вырастет до шести в будни и до пяти — в выходные дни.

 
Теги: Брест
 
 
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До 1 апреля планируется пять рейсов в будние дни и четыре - в выходные.
 
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