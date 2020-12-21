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В январе откроют новый автобусный маршрут из Бреста в Шебрин и Тельмы-2
21.12.2020 08:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 4 января открывается новый пригородный маршрут № 355, сообщает
Новый маршрут свяжет Брест и Тельмы-2 через Шебрин. Отправление с автовокзала.
Перевозчики будут следовать по маршруту: улица Орджоникидзе — бульвар Космонавтов — проспект Машерова — улица Московская — улица Медицинская — улица Вычулки — улица Новая (деревня Ямно) — Н-448 (деревня Ямно) — подъезд к дороге на Шебрин от трассы М-1/Е-30.
До 1 апреля планируется пять рейсов в будние дни и четыре — в выходные. А на летний период количество рейсов вырастет до шести в будни и до пяти — в выходные дни.
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До 1 апреля планируется пять рейсов в будние дни и четыре - в выходные.
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