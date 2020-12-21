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В Бресте к концу недели обещают снег
21.12.2020 08:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новой рабочей неделе в Бресте будет облачно, а в пятницу обещают снег.
В понедельник небо будет затянуто тучами. Осадков не предвидится. Днем воздух прогреется до +3°С, передает
Во вторник утром будет облачно и без осадков. К вечеру возможен мокрый снег и усиление ветра порывами до 12 м/с. Столбик термометра поднимется до +4°С.
В среду ожидается сплошная облачность и кратковременные дожди. Днем потеплеет до +5°С.
В четверг ожидается мокрый снег, а к вечеру опустится туман. Видимость составит 100−200 метров, сообщает
В пятницу обещают снег. Столбик термометра опустится до 0 °C.
Хорошей недели, друзья!
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