В Бресте к концу недели обещают снег

Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Бресте будет облачно, а в пятницу обещают снег.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

В понедельник небо будет затянуто тучами. Осадков не предвидится. Днем воздух прогреется до +3°С, передает AccuWeather .

Во вторник утром будет облачно и без осадков. К вечеру возможен мокрый снег и усиление ветра порывами до 12 м/с. Столбик термометра поднимется до +4°С.

В среду ожидается сплошная облачность и кратковременные дожди. Днем потеплеет до +5°С.

В четверг ожидается мокрый снег, а к вечеру опустится туман. Видимость составит 100−200 метров, сообщает pogoda.by . Воздух прогреется до +3°С.

В пятницу обещают снег. Столбик термометра опустится до 0 °C.

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .