Иллюминация, елки и кот с Хижинковой. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю

Источник материала: Tut.by

Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю. В сегодняшней подборке — иллюминация и елки, уточки и кот с Хижинковой.

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