Пятерых подростков 16−18 лет задержали в Могилеве - милиция считает их наркодилерами

Источник материала: Tut.by

В Могилеве милиция обнаружила более 60 тайников с закладками — пакетиками с психотропами, сообщает МВД. По подозрению в распространении наркотиков задержали пятерых — парня и четырех девушек: им от 16 до 18 лет.

По данным МВД, могилевская милиция пресекла работу виртуального наркомаркета. Пятерых задержанных — они учатся в лицее, колледже и вузе — силовики называют закладчиками.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Расследование продолжается.