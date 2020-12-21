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Пятерых подростков 16−18 лет задержали в Могилеве - милиция считает их наркодилерами

21.12.2020 09:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве милиция обнаружила более 60 тайников с закладками — пакетиками с психотропами, сообщает МВД. По подозрению в распространении наркотиков задержали пятерых — парня и четырех девушек: им от 16 до 18 лет.

По данным МВД, могилевская милиция пресекла работу виртуального наркомаркета. Пятерых задержанных — они учатся в лицее, колледже и вузе — силовики называют закладчиками.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Расследование продолжается.

 
Теги: Могилев
 
 
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