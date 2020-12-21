Сложные условия. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

Декабрь продолжает свои испытания атмосферных явлений. На предстоящей неделе гомельчан ждут сложные погодные условия, предупреждает pogoda.by.



Фото: izvestiaur.ru

В понедельник ожидается нулевая температура.

Во вторник похолодает до минус трех, утром возможен снег.

В среду сильный ветер, снег, метель.

В четверг днем ноль градусов, а вечером опять метель.

В пятницу также около нуля, мокрый снег и дожди.

Хорошей недели, друзья!

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