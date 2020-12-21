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Сложные условия. Погода в Гомеле на неделе
21.12.2020 09:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Декабрь продолжает свои испытания атмосферных явлений. На предстоящей неделе гомельчан ждут сложные погодные условия,
В понедельник ожидается нулевая температура.
Во вторник похолодает до минус трех, утром возможен снег.
В среду сильный ветер, снег, метель.
В четверг днем ноль градусов, а вечером опять метель.
В пятницу также около нуля, мокрый снег и дожди.
Хорошей недели, друзья!
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Декабрь продолжает свои испытания атмосферных явлений. На предстоящей неделе гомельчан ждут очень сложные погодные условия.
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